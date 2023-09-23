https://ria.ru/20230923/obstrel-1898197877.html

ВСУ обстреляли почтовую машину в ЛНР

ВСУ обстреляли почтовую машину в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2023

ВСУ обстреляли почтовую машину в ЛНР

Сотрудник почты получил ранение в Луганской Народной Республике в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины почтовой машины, развозившей пенсии,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:53

2023-09-23T13:53

2023-09-23T13:53

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

лисичанск

луганск

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Сотрудник почты получил ранение в Луганской Народной Республике в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины почтовой машины, развозившей пенсии, сообщила администрация Лисичанска в своем телеграм-канале. Ранее в военной комендатуре ЛНР сообщили, что четыре человека получили ранения в Луганской Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВС Украины. Всего по населенным пунктам Республики за минувшие сутки украинские силовики открывали огонь три раза. "Двадцать второго сентября в 12.30, проезжая по маршруту между пунктами Новодружеск и Приволье (район Лисичанска – ред.) служебная машина почтальонов попала под обстрел. Поврежден транспорт, ранен сотрудник", - сообщили в администрации города. По данным властей, пострадавшего доставили в Луганск.

https://ria.ru/20230922/obstrel-1897956920.html

https://ria.ru/20230922/obstrel-1897958615.html

луганская народная республика

лисичанск

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, луганская народная республика, лисичанск, луганск, вооруженные силы украины