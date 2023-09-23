https://ria.ru/20230923/obstrel-1898197877.html
ВСУ обстреляли почтовую машину в ЛНР
ВСУ обстреляли почтовую машину в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2023
ВСУ обстреляли почтовую машину в ЛНР
Сотрудник почты получил ранение в Луганской Народной Республике в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины почтовой машины, развозившей пенсии,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:53
2023-09-23T13:53
2023-09-23T13:53
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
лисичанск
луганск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Сотрудник почты получил ранение в Луганской Народной Республике в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины почтовой машины, развозившей пенсии, сообщила администрация Лисичанска в своем телеграм-канале. Ранее в военной комендатуре ЛНР сообщили, что четыре человека получили ранения в Луганской Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВС Украины. Всего по населенным пунктам Республики за минувшие сутки украинские силовики открывали огонь три раза. "Двадцать второго сентября в 12.30, проезжая по маршруту между пунктами Новодружеск и Приволье (район Лисичанска – ред.) служебная машина почтальонов попала под обстрел. Поврежден транспорт, ранен сотрудник", - сообщили в администрации города. По данным властей, пострадавшего доставили в Луганск.
https://ria.ru/20230922/obstrel-1897956920.html
https://ria.ru/20230922/obstrel-1897958615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, лисичанск, луганск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Луганск, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли почтовую машину в ЛНР
В ЛНР при обстреле со стороны ВСУ машины ранен сотрудник почты