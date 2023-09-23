https://ria.ru/20230923/obstrel-1898190810.html
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за 15 минут выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:59
2023-09-23T12:59
2023-09-23T12:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.05 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...11.10 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.10 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство сообщило, что в 11.15 по Донецку (Киевский район) было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.15 по Макеевке (Червоногвардейский район) - два снаряда калибром 155 миллиметров, и в 11.20 по Ясиноватскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230923/belgorod-1898178999.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов натовского калибра
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости.
Украинские войска за 15 минут выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале
.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.05 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...11.10 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.10 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
ВСУ за сутки 130 раз обстреляли территорию Белгородской области
Кроме того, представительство сообщило, что в 11.15 по Донецку (Киевский район) было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.15 по Макеевке (Червоногвардейский район) - два снаряда калибром 155 миллиметров, и в 11.20 по Ясиноватскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО
. США
поставили Украине
дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик
. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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