https://ria.ru/20230923/obstrel-1898154967.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 23.09.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку кассетными снарядами

Украинские войска вечером в пятницу и в ночь на субботу выпустили в общей сложности девять кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T04:26

2023-09-23T04:26

2023-09-23T04:26

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

горловка

сцкк

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896190489_0:408:963:950_1920x0_80_0_0_50480cf242f5410f0859934fedb3cd5a.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу и в ночь на субботу выпустили в общей сложности девять кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 2.15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В пятницу Ясиноватая также подверглась обстрелам - с 18.10 по 18.35: по населенному пункту выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе шесть кассетных. Кроме того, в пятницу украинские войска в 18.10 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Киевскому районам Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230923/tekhnika-1898147899.html

https://ria.ru/20230922/donetsk-1898069680.html

ясиноватая

донецк

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ясиноватая, донецк, горловка, сцкк, нато, в мире