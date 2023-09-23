https://ria.ru/20230923/obstrel-1898146070.html

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.09.2023

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T00:20

2023-09-23T00:20

2023-09-23T00:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

ясиноватая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/10/1884483172_0:228:2793:1799_1920x0_80_0_0_7474191a7a9570548cbff05110885912.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии (калибра) 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - два обстрела из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 163 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район и Донецк. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 43 обстрела.

https://ria.ru/20230922/donetsk-1898089530.html

донецкая народная республика

донецк

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, сцкк, ясиноватая