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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:20 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898146070.html
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.09.2023
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T00:20
2023-09-23T00:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии (калибра) 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - два обстрела из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 163 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район и Донецк. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 43 обстрела.
https://ria.ru/20230922/donetsk-1898089530.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Ясиноватая
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 163 боеприпаса

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии (калибра) 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - два обстрела из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 163 единицы различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район и Донецк.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 43 обстрела.
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали пять человек
Вчера, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККЯсиноватая
 
 
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