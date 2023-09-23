Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 163 боеприпаса
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 163 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии (калибра) 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - два обстрела из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 163 единицы различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район и Донецк.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Ясиноватой. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 43 обстрела.