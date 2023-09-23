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Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН школьницы из Луганска - РИА Новости, 23.09.2023
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07:10 23.09.2023 (обновлено: 14:47 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/obraschenie-1898159231.html
Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН школьницы из Луганска
Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН школьницы из Луганска - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН школьницы из Луганска
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу снятое РИА Новости видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой, в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T07:10
2023-09-23T14:47
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донбасс
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антониу гутерреш
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу снятое РИА Новости видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой, в котором она просит остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе, прекратить обстрелы мирных домов и школ, положить конец поставкам на Украину западного оружия, сообщили в МИД РФ. Передача видео произошла в ходе встречи Лаврова и Гутерреша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отметили в ведомстве. "Министр передал генеральному секретарю ООН &lt;…&gt; видеообращение девочки из Луганска Фаины Савенковой к членам Совета Безопасности ООН", — сказали в МИД РФ. Ранее министерство сообщало, что Лавров передал Гутеррешу также книгу "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" и подборку документальных видеоматериалов "Дети Донбасса". Фаина Савенкова на видео, снятом корреспондентами РИА Новости в разрушенной ВСУ луганской школе № 7, обратилась к членам Совета Безопасности ООН, попросив организацию сделать все, чтобы остановить обстрелы Украиной мирных городов и прекратить гибель детей. Девочка сказала, что эту школу, пережившую Великую Отечественную войну, уже нельзя восстановить, как нельзя и вернуть жизни детям, в гибели которых виновата Украина. Она призвала ООН прекратить поставки "ужасного оружия" Украине, чтобы остановить убийства, и поблагодарила тех, кто "не поддерживает преступления украинского правительства против человечества и человечности". Фаина до этого уже записывала видеообращение к членам СБ ООН: весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список.
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украина, россия, донбасс, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире
Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН школьницы из Луганска

Лавров передал Гутеррешу снятое РИА Новости обращение к ООН девочки из Луганска

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
© POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу снятое РИА Новости видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой, в котором она просит остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе, прекратить обстрелы мирных домов и школ, положить конец поставкам на Украину западного оружия, сообщили в МИД РФ.
Передача видео произошла в ходе встречи Лаврова и Гутерреша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отметили в ведомстве.
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"Министр передал генеральному секретарю ООН <…> видеообращение девочки из Луганска Фаины Савенковой к членам Совета Безопасности ООН", — сказали в МИД РФ.
Ранее министерство сообщало, что Лавров передал Гутеррешу также книгу "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" и подборку документальных видеоматериалов "Дети Донбасса".
Фаина Савенкова на видео, снятом корреспондентами РИА Новости в разрушенной ВСУ луганской школе № 7, обратилась к членам Совета Безопасности ООН, попросив организацию сделать все, чтобы остановить обстрелы Украиной мирных городов и прекратить гибель детей.
Девочка сказала, что эту школу, пережившую Великую Отечественную войну, уже нельзя восстановить, как нельзя и вернуть жизни детям, в гибели которых виновата Украина. Она призвала ООН прекратить поставки "ужасного оружия" Украине, чтобы остановить убийства, и поблагодарила тех, кто "не поддерживает преступления украинского правительства против человечества и человечности".
Фаина до этого уже записывала видеообращение к членам СБ ООН: весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список.
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УкраинаРоссияДонбассСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООНВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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