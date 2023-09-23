https://ria.ru/20230923/obraschenie-1898159231.html

Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН школьницы из Луганска

Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН школьницы из Луганска - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН школьницы из Луганска

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу снятое РИА Новости видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой, в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T07:10

2023-09-23T07:10

2023-09-23T14:47

украина

россия

донбасс

сергей лавров

антониу гутерреш

оон

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898194157_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_1f84851b03fd1feaf31a568889fe93d7.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу снятое РИА Новости видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой, в котором она просит остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе, прекратить обстрелы мирных домов и школ, положить конец поставкам на Украину западного оружия, сообщили в МИД РФ. Передача видео произошла в ходе встречи Лаврова и Гутерреша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отметили в ведомстве. "Министр передал генеральному секретарю ООН <…> видеообращение девочки из Луганска Фаины Савенковой к членам Совета Безопасности ООН", — сказали в МИД РФ. Ранее министерство сообщало, что Лавров передал Гутеррешу также книгу "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" и подборку документальных видеоматериалов "Дети Донбасса". Фаина Савенкова на видео, снятом корреспондентами РИА Новости в разрушенной ВСУ луганской школе № 7, обратилась к членам Совета Безопасности ООН, попросив организацию сделать все, чтобы остановить обстрелы Украиной мирных городов и прекратить гибель детей. Девочка сказала, что эту школу, пережившую Великую Отечественную войну, уже нельзя восстановить, как нельзя и вернуть жизни детям, в гибели которых виновата Украина. Она призвала ООН прекратить поставки "ужасного оружия" Украине, чтобы остановить убийства, и поблагодарила тех, кто "не поддерживает преступления украинского правительства против человечества и человечности". Фаина до этого уже записывала видеообращение к членам СБ ООН: весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список.

https://ria.ru/20230902/obstrel-1893870954.html

https://ria.ru/20230808/shkola-1888869900.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, донбасс, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, вооруженные силы украины, в мире