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Вооруженные люди похитили более 30 человек в университете в Нигерии - РИА Новости, 23.09.2023
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16:33 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/nigeriya-1898217077.html
Вооруженные люди похитили более 30 человек в университете в Нигерии
Вооруженные люди похитили более 30 человек в университете в Нигерии - РИА Новости, 23.09.2023
Вооруженные люди похитили более 30 человек в университете в Нигерии
Вооруженные люди в пятницу похитили более 30 человек, включая 24 студенток, во время нападения на Федеральный университет Гусау в штате Замфара на северо-западе РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:33
2023-09-23T16:33
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нигерия
ак-47
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вооруженные люди в пятницу похитили более 30 человек, включая 24 студенток, во время нападения на Федеральный университет Гусау в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей. Как рассказали агентству местные жители, десятки боевиков в пятницу проникли в три женских общежития университета, расположенного недалеко от города Гусау, в деревне Сабон-Гида. Отмечается, что нападавшие также схватили девять сварщиков, работавших в новом здании учебного заведения. "Они (боевики - ред.) забрали из общежитий по меньшей мере 24 студентки вместе с двумя мужчинами ... один из них является сотрудником университета", - рассказал агентству один из местных жителей деревни, живущий недалеко от общежития университета. По данным Франс Пресс, военные армии Нигерии прибыли из столицы штата города Гусау и вступили в перестрелку с нападавшими. Агентство со ссылкой на два неназванных источника сообщает, что часть похитителей отогнала заложников в неизвестном направлении. Как передает агентство News Agency of Nigeria (NAN) со ссылкой на заявление представителя армии генерала Ибрагима Яхаи, шесть человек удалось освободить. "Военные также изъяли у бандитов один автомат АК-47 ... четыре мотоцикла и одно устройство связи", - цитирует агентство генерала Яхаю.
https://ria.ru/20230427/nigeriya-1868260641.html
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в мире, нигерия, ак-47
В мире, Нигерия, АК-47
Вооруженные люди похитили более 30 человек в университете в Нигерии

Вооруженные люди похитили более 30 человек в Федеральном университете Гусау

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВооружённые силы Нигерии
Вооружённые силы Нигерии - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вооружённые силы Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вооруженные люди в пятницу похитили более 30 человек, включая 24 студенток, во время нападения на Федеральный университет Гусау в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей.
Как рассказали агентству местные жители, десятки боевиков в пятницу проникли в три женских общежития университета, расположенного недалеко от города Гусау, в деревне Сабон-Гида. Отмечается, что нападавшие также схватили девять сварщиков, работавших в новом здании учебного заведения.
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"Они (боевики - ред.) забрали из общежитий по меньшей мере 24 студентки вместе с двумя мужчинами ... один из них является сотрудником университета", - рассказал агентству один из местных жителей деревни, живущий недалеко от общежития университета.
По данным Франс Пресс, военные армии Нигерии прибыли из столицы штата города Гусау и вступили в перестрелку с нападавшими. Агентство со ссылкой на два неназванных источника сообщает, что часть похитителей отогнала заложников в неизвестном направлении.
Как передает агентство News Agency of Nigeria (NAN) со ссылкой на заявление представителя армии генерала Ибрагима Яхаи, шесть человек удалось освободить.
"Военные также изъяли у бандитов один автомат АК-47 ... четыре мотоцикла и одно устройство связи", - цитирует агентство генерала Яхаю.
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