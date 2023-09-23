https://ria.ru/20230923/nigeriya-1898217077.html

Вооруженные люди похитили более 30 человек в университете в Нигерии

Вооруженные люди похитили более 30 человек в университете в Нигерии - РИА Новости, 23.09.2023

Вооруженные люди похитили более 30 человек в университете в Нигерии

Вооруженные люди в пятницу похитили более 30 человек, включая 24 студенток, во время нападения на Федеральный университет Гусау в штате Замфара на северо-западе РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:33

2023-09-23T16:33

2023-09-23T16:33

в мире

нигерия

ак-47

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вооруженные люди в пятницу похитили более 30 человек, включая 24 студенток, во время нападения на Федеральный университет Гусау в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей. Как рассказали агентству местные жители, десятки боевиков в пятницу проникли в три женских общежития университета, расположенного недалеко от города Гусау, в деревне Сабон-Гида. Отмечается, что нападавшие также схватили девять сварщиков, работавших в новом здании учебного заведения. "Они (боевики - ред.) забрали из общежитий по меньшей мере 24 студентки вместе с двумя мужчинами ... один из них является сотрудником университета", - рассказал агентству один из местных жителей деревни, живущий недалеко от общежития университета. По данным Франс Пресс, военные армии Нигерии прибыли из столицы штата города Гусау и вступили в перестрелку с нападавшими. Агентство со ссылкой на два неназванных источника сообщает, что часть похитителей отогнала заложников в неизвестном направлении. Как передает агентство News Agency of Nigeria (NAN) со ссылкой на заявление представителя армии генерала Ибрагима Яхаи, шесть человек удалось освободить. "Военные также изъяли у бандитов один автомат АК-47 ... четыре мотоцикла и одно устройство связи", - цитирует агентство генерала Яхаю.

https://ria.ru/20230427/nigeriya-1868260641.html

https://ria.ru/20221204/mechet-1836277994.html

нигерия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигерия, ак-47