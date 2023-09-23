https://ria.ru/20230923/niger-1898214028.html

Экс-президент Нигера призвал не вмешиваться в дела страны

Экс-президент Нигера призвал не вмешиваться в дела страны - РИА Новости, 23.09.2023

Экс-президент Нигера призвал не вмешиваться в дела страны

Бывший президент Нигера Махамаду Иссуфу считает, что возможное военное вмешательство в эту страну, в которой произошел переворот, станет ошибкой. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:02

2023-09-23T16:02

2023-09-23T16:02

в мире

нигер

франция

абуджа

мохамед базум

махамаду иссуфу

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бывший президент Нигера Махамаду Иссуфу считает, что возможное военное вмешательство в эту страну, в которой произошел переворот, станет ошибкой. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. "Внешнее военное вмешательство, человеческие и материальные последствия которого неисчислимы, станет источником длительной нестабильности... Прибегнуть к нему было бы даже не заблуждением, а ошибкой. Я уверен, что главы государств ЭКОВАС воспользуются своей огромной мудростью, чтобы не допустить такой ошибки", - написал экс-президент в своем аккаунте в соцсети X. По его мнению, только решение путем переговоров откроет путь "к быстрому возвращению к стабильному демократическому порядку". Иссуфу возглавлял Нигер на протяжении двух президентских сроков с 2011 года. В 2021 году он публично заявил о своем намерении уйти в отставку. По итогам президентских выборов главой государства стал Базум. Нигер - бывшая французская колония, эта страна оставалась одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.

https://ria.ru/20230923/sgovor-1898148726.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, махамаду иссуфу