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Экс-президент Нигера призвал не вмешиваться в дела страны - РИА Новости, 23.09.2023
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16:02 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/niger-1898214028.html
Экс-президент Нигера призвал не вмешиваться в дела страны
Экс-президент Нигера призвал не вмешиваться в дела страны - РИА Новости, 23.09.2023
Экс-президент Нигера призвал не вмешиваться в дела страны
Бывший президент Нигера Махамаду Иссуфу считает, что возможное военное вмешательство в эту страну, в которой произошел переворот, станет ошибкой. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:02
2023-09-23T16:02
в мире
нигер
франция
абуджа
мохамед базум
махамаду иссуфу
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бывший президент Нигера Махамаду Иссуфу считает, что возможное военное вмешательство в эту страну, в которой произошел переворот, станет ошибкой. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. "Внешнее военное вмешательство, человеческие и материальные последствия которого неисчислимы, станет источником длительной нестабильности... Прибегнуть к нему было бы даже не заблуждением, а ошибкой. Я уверен, что главы государств ЭКОВАС воспользуются своей огромной мудростью, чтобы не допустить такой ошибки", - написал экс-президент в своем аккаунте в соцсети X. По его мнению, только решение путем переговоров откроет путь "к быстрому возвращению к стабильному демократическому порядку". Иссуфу возглавлял Нигер на протяжении двух президентских сроков с 2011 года. В 2021 году он публично заявил о своем намерении уйти в отставку. По итогам президентских выборов главой государства стал Базум. Нигер - бывшая французская колония, эта страна оставалась одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
https://ria.ru/20230923/sgovor-1898148726.html
https://ria.ru/20230920/niger-1897620816.html
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в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, махамаду иссуфу
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Мохамед Базум, Махамаду Иссуфу
Экс-президент Нигера призвал не вмешиваться в дела страны

Экс-президент Нигера назвал возможную военную интервенцию в страну ошибкой

© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бывший президент Нигера Махамаду Иссуфу считает, что возможное военное вмешательство в эту страну, в которой произошел переворот, станет ошибкой.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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"Внешнее военное вмешательство, человеческие и материальные последствия которого неисчислимы, станет источником длительной нестабильности... Прибегнуть к нему было бы даже не заблуждением, а ошибкой. Я уверен, что главы государств ЭКОВАС воспользуются своей огромной мудростью, чтобы не допустить такой ошибки", - написал экс-президент в своем аккаунте в соцсети X.
По его мнению, только решение путем переговоров откроет путь "к быстрому возвращению к стабильному демократическому порядку".
Иссуфу возглавлял Нигер на протяжении двух президентских сроков с 2011 года. В 2021 году он публично заявил о своем намерении уйти в отставку. По итогам президентских выборов главой государства стал Базум.
Нигер - бывшая французская колония, эта страна оставалась одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
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В миреНигерФранцияАбуджаМохамед БазумМахамаду Иссуфу
 
 
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