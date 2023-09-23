https://ria.ru/20230923/natsrybresurs-1898178511.html

В Приморье арестовали бывшего замглавы "Нацрыбресурса" по делу о взятке

В Приморье арестовали бывшего замглавы "Нацрыбресурса" по делу о взятке - РИА Новости, 23.09.2023

В Приморье арестовали бывшего замглавы "Нацрыбресурса" по делу о взятке

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца экс-заместителя гендиректора "Нацрыбресурса" по внутренней политике, подозреваемого в получении... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T11:04

2023-09-23T11:04

2023-09-23T11:04

происшествия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца экс-заместителя гендиректора "Нацрыбресурса" по внутренней политике, подозреваемого в получении взятки за заключение договора об аренде причала во Владивостоке, а также бывшего директора приморского филиала предприятия и двух бизнесменов, которых подозревают в посредничестве при взяточничестве, сообщили в прокуратуре Приморского края. По сообщению в Telegram-канале ведомства, в общем уголовном деле бывший замдиректора государственного предприятия "Нацрыбресурс" проходит по статье о получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что он в 2021 году получил от директора некой компании более одного миллиона рублей. Это, считают следователи, была лишь часть ранее обговоренной взятки свыше 11 миллионов рублей, которая полагалась за заключение договора об аренде пассажирского причала в бухте Диомид во Владивостоке. Бывший глава приморского филиала "Нацрыбресурса" и два руководителя неких компаний подозреваются в том, что помогли достичь соглашение о даче и получении взятки, переводе средств на счета и их обналичивании. Они проходят по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По информации приморской прокуратуры, двоих посредников и экс-замдиректора предприятия доставили во Владивосток из Москвы, где их задержали. "Фрунзенский районный суд города Владивостока избрал взяткополучателю и посредникам во взяточничестве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что под стражу заключены четыре фигуранта дела из пяти. Не арестован только предполагаемый взяткодатель. Он проходит в деле по статье о даче взятки в особо крупном размере. По словам источника РИА Новости, знакомого с делом, по подозрению в получении взятки арестован экс-замглавы "Нацрыбресурса" Игорь Устинов, а один из предполагаемых посредников, арестованных по делу, - бывший глава приморского филиала "Нацрыбресурса" Юрий Балашов.

https://ria.ru/20230911/sud-1895509998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край, владивосток