https://ria.ru/20230923/nato-1898267053.html

СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ

СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023

СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ

Североатлантический альянс может отправить собственный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ в боестолкновениях с российской армией, пишет РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-23T23:14

2023-09-23T23:14

2023-09-24T00:52

политика

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джо байден

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс может отправить собственный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ в боестолкновениях с российской армией, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times."Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником. К сожалению, сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска", — полагает он.Брайен напомнил, что в зоне боевых действий уже находятся военные советники альянса — точно так же, как было во Вьетнаме, прежде чем туда прибыли американские морские пехотинцы и сухопутные силы.По мнению аналитика, если президента США Джо Байдена переизберут на новый срок, он, вероятнее всего, отправит на Украину армию своей страны, чтобы та попыталась "спасти" ее. В результате действий главы Белого дома конфликт охватит всю Европу, спрогнозировал Брайен.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, украина, вьетнам, сша, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато