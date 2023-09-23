СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ
AT: НАТО может ввести войска на Украину после провала наступления ВСУ
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс может отправить собственный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ в боестолкновениях с российской армией, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
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"Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником. К сожалению, сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска", — полагает он.
Брайен напомнил, что в зоне боевых действий уже находятся военные советники альянса — точно так же, как было во Вьетнаме, прежде чем туда прибыли американские морские пехотинцы и сухопутные силы.
По мнению аналитика, если президента США Джо Байдена переизберут на новый срок, он, вероятнее всего, отправит на Украину армию своей страны, чтобы та попыталась "спасти" ее. В результате действий главы Белого дома конфликт охватит всю Европу, спрогнозировал Брайен.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
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