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СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023
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23:14 23.09.2023 (обновлено: 00:52 24.09.2023)
https://ria.ru/20230923/nato-1898267053.html
СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ
СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023
СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ
Североатлантический альянс может отправить собственный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ в боестолкновениях с российской армией, пишет РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T23:14
2023-09-24T00:52
политика
украина
вьетнам
сша
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс может отправить собственный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ в боестолкновениях с российской армией, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times."Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником. К сожалению, сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска", — полагает он.Брайен напомнил, что в зоне боевых действий уже находятся военные советники альянса — точно так же, как было во Вьетнаме, прежде чем туда прибыли американские морские пехотинцы и сухопутные силы.По мнению аналитика, если президента США Джо Байдена переизберут на новый срок, он, вероятнее всего, отправит на Украину армию своей страны, чтобы та попыталась "спасти" ее. В результате действий главы Белого дома конфликт охватит всю Европу, спрогнозировал Брайен.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230923/zrk-1898258099.html
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политика, украина, вьетнам, сша, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Вьетнам, США, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ

AT: НАТО может ввести войска на Украину после провала наступления ВСУ

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс может отправить собственный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ в боестолкновениях с российской армией, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«
"Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником. К сожалению, сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска", — полагает он.
Брайен напомнил, что в зоне боевых действий уже находятся военные советники альянса — точно так же, как было во Вьетнаме, прежде чем туда прибыли американские морские пехотинцы и сухопутные силы.
По мнению аналитика, если президента США Джо Байдена переизберут на новый срок, он, вероятнее всего, отправит на Украину армию своей страны, чтобы та попыталась "спасти" ее. В результате действий главы Белого дома конфликт охватит всю Европу, спрогнозировал Брайен.
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ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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