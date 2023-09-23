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Россия поможет налаживанию мирной жизни в Карабахе, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
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19:33 23.09.2023 (обновлено: 19:35 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/nalazhivanie-1898240951.html
Россия поможет налаживанию мирной жизни в Карабахе, заявил Лавров
Россия поможет налаживанию мирной жизни в Карабахе, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
Россия поможет налаживанию мирной жизни в Карабахе, заявил Лавров
Российские миротворцы будут всячески способствовать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, укреплению там доверия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:33
2023-09-23T19:35
в мире
россия
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
ереван
азербайджан
оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Российские миротворцы будут всячески способствовать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, укреплению там доверия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, для ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать", - сказал Лавров в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898240344.html
https://ria.ru/20230923/skatyvanie-1898240182.html
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в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, ереван, азербайджан, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, Ереван, Азербайджан, ООН
Россия поможет налаживанию мирной жизни в Карабахе, заявил Лавров

Лавров: миротворцы РФ будут способствовать налаживанию мирной жизни в Карабахе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Российские миротворцы будут всячески способствовать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, укреплению там доверия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, для ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать", - сказал Лавров в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН.
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Вчера, 19:28
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Лавров в ООН призвал мир не допустить скатывания к большой войне
Вчера, 19:28
 
В миреРоссияСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНЕреванАзербайджанООН
 
 
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