https://ria.ru/20230923/nalazhivanie-1898240951.html

Россия поможет налаживанию мирной жизни в Карабахе, заявил Лавров

Россия поможет налаживанию мирной жизни в Карабахе, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023

Россия поможет налаживанию мирной жизни в Карабахе, заявил Лавров

Российские миротворцы будут всячески способствовать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, укреплению там доверия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:33

2023-09-23T19:33

2023-09-23T19:35

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Российские миротворцы будут всячески способствовать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, укреплению там доверия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, для ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать", - сказал Лавров в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898240344.html

https://ria.ru/20230923/skatyvanie-1898240182.html

россия

ереван

азербайджан

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в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, ереван, азербайджан, оон