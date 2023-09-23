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В Приморье наградили защитников амурского тигра - РИА Новости, 23.09.2023
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14:54 23.09.2023 (обновлено: 16:34 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/nagrada-1898204952.html
В Приморье наградили защитников амурского тигра
В Приморье наградили защитников амурского тигра - РИА Новости, 23.09.2023
В Приморье наградили защитников амурского тигра
Защитников краснокнижного амурского тигра торжественно наградили во Владивостоке накануне экологического праздника, который отмечается 24 сентября, передает... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:54
2023-09-23T16:34
общество
россия
дальний восток
хабаровский край
константин чуйченко
мариинский театр
центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Защитников краснокнижного амурского тигра торжественно наградили во Владивостоке накануне экологического праздника, который отмечается 24 сентября, передает корреспондент РИА Новости. Торжественный прием состоялся на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. "Сегодня прекрасный редкий хищник собрал вместе всех, кто неравнодушен к природе Дальнего Востока и работает ради ее сохранения", - приветствовал собравшихся министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко. Он поблагодарил защищающих амурского тигра ученых, сотрудников заповедников, волонтеров и всех тех, кого волнует судьба краснокнижного хищника, численность которого выросла почти в два раза за 10 лет. Государственными наградами и наградами центра "Амурский тигр" отметили лучших сотрудников за вклад в дело сохранения амурского тигра. Ордена Почета удостоился директор ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского государственного природного заповедника имени Л.Г. Капланова и национального парка "Зов тигра" Владимир Арамилев (Приморский край), "За заслуги перед Отечеством II степени" награждена действительный государственный советник РФ 3 класса Ирина Фоминых, почетной грамотой президента РФ - старший менеджер природоохранных проектов по Хабаровскому краю АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" Андрей Долин.По словам первого вице-губернатора – председателя правительства Приморья Веры Щербины, в крае созданы 12 региональных и 10 федеральных особо охраняемых природных территорий, общая площадь которых составляет 18% территории края. "По инициативе региональных органов власти на три года закрыта охота на кабана - это основной объект охоты для тигра. Ужесточена ответственность за добычу тигров, усилен контроль за оборотом дериватов на границе", – сказала Щербина.Завершил приём балет-феерия "Щелкунчик". Экологический праздник День тигра отмечается на Дальнем Востоке России в последнее воскресенье сентября. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230729/tigr-1887038602.html
россия
дальний восток
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общество, россия, дальний восток, хабаровский край, константин чуйченко, мариинский театр, центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра
Общество, Россия, Дальний Восток, Хабаровский край, Константин Чуйченко, Мариинский театр, Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра
В Приморье наградили защитников амурского тигра

В Приморье накануне экопраздника наградили защитников амурского тигра

© Игорь Новиков/Правительство Приморского краяТоржественное мероприятие в честь дня амурского тигра на Приморской сцене Мариинского театра
Торжественное мероприятие в честь дня амурского тигра на Приморской сцене Мариинского театра
© Игорь Новиков/Правительство Приморского края
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Защитников краснокнижного амурского тигра торжественно наградили во Владивостоке накануне экологического праздника, который отмечается 24 сентября, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественный прием состоялся на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.
© Игорь Новиков/Правительство Приморского краяТоржественное мероприятие в честь дня амурского тигра на Приморской сцене Мариинского театра
Торжественное мероприятие в честь дня амурского тигра на Приморской сцене Мариинского театра
© Игорь Новиков/Правительство Приморского края
Торжественное мероприятие в честь дня амурского тигра на Приморской сцене Мариинского театра
"Сегодня прекрасный редкий хищник собрал вместе всех, кто неравнодушен к природе Дальнего Востока и работает ради ее сохранения", - приветствовал собравшихся министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.
Он поблагодарил защищающих амурского тигра ученых, сотрудников заповедников, волонтеров и всех тех, кого волнует судьба краснокнижного хищника, численность которого выросла почти в два раза за 10 лет.
Государственными наградами и наградами центра "Амурский тигр" отметили лучших сотрудников за вклад в дело сохранения амурского тигра. Ордена Почета удостоился директор ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского государственного природного заповедника имени Л.Г. Капланова и национального парка "Зов тигра" Владимир Арамилев (Приморский край), "За заслуги перед Отечеством II степени" награждена действительный государственный советник РФ 3 класса Ирина Фоминых, почетной грамотой президента РФ - старший менеджер природоохранных проектов по Хабаровскому краю АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" Андрей Долин.
По словам первого вице-губернатора – председателя правительства Приморья Веры Щербины, в крае созданы 12 региональных и 10 федеральных особо охраняемых природных территорий, общая площадь которых составляет 18% территории края. "По инициативе региональных органов власти на три года закрыта охота на кабана - это основной объект охоты для тигра. Ужесточена ответственность за добычу тигров, усилен контроль за оборотом дериватов на границе", – сказала Щербина.
Завершил приём балет-феерия "Щелкунчик".
Экологический праздник День тигра отмечается на Дальнем Востоке России в последнее воскресенье сентября.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин поздравил центр "Амурский тигр" с десятилетием
29 июля, 10:59
 
ОбществоРоссияДальний ВостокХабаровский крайКонстантин ЧуйченкоМариинский театрЦентр по изучению и сохранению популяции амурского тигра
 
 
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