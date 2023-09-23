https://ria.ru/20230923/nagrada-1898204952.html

В Приморье наградили защитников амурского тигра

В Приморье наградили защитников амурского тигра - РИА Новости, 23.09.2023

В Приморье наградили защитников амурского тигра

Защитников краснокнижного амурского тигра торжественно наградили во Владивостоке накануне экологического праздника, который отмечается 24 сентября, передает... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T14:54

2023-09-23T14:54

2023-09-23T16:34

общество

россия

дальний восток

хабаровский край

константин чуйченко

мариинский театр

центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898206314_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2b6567a9d2c84c661c36b44dafea645b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - РИА Новости. Защитников краснокнижного амурского тигра торжественно наградили во Владивостоке накануне экологического праздника, который отмечается 24 сентября, передает корреспондент РИА Новости. Торжественный прием состоялся на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. "Сегодня прекрасный редкий хищник собрал вместе всех, кто неравнодушен к природе Дальнего Востока и работает ради ее сохранения", - приветствовал собравшихся министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко. Он поблагодарил защищающих амурского тигра ученых, сотрудников заповедников, волонтеров и всех тех, кого волнует судьба краснокнижного хищника, численность которого выросла почти в два раза за 10 лет. Государственными наградами и наградами центра "Амурский тигр" отметили лучших сотрудников за вклад в дело сохранения амурского тигра. Ордена Почета удостоился директор ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского государственного природного заповедника имени Л.Г. Капланова и национального парка "Зов тигра" Владимир Арамилев (Приморский край), "За заслуги перед Отечеством II степени" награждена действительный государственный советник РФ 3 класса Ирина Фоминых, почетной грамотой президента РФ - старший менеджер природоохранных проектов по Хабаровскому краю АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра" Андрей Долин.По словам первого вице-губернатора – председателя правительства Приморья Веры Щербины, в крае созданы 12 региональных и 10 федеральных особо охраняемых природных территорий, общая площадь которых составляет 18% территории края. "По инициативе региональных органов власти на три года закрыта охота на кабана - это основной объект охоты для тигра. Ужесточена ответственность за добычу тигров, усилен контроль за оборотом дериватов на границе", – сказала Щербина.Завершил приём балет-феерия "Щелкунчик". Экологический праздник День тигра отмечается на Дальнем Востоке России в последнее воскресенье сентября. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230729/tigr-1887038602.html

россия

дальний восток

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дальний восток, хабаровский край, константин чуйченко, мариинский театр, центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра