https://ria.ru/20230923/mirotvortsy-1898207605.html

Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство

Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство - РИА Новости, 23.09.2023

Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство

На блокпостах на въезде в Шушу совместно дежурят азербайджанская армия и миротворцы РФ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:23

2023-09-23T15:23

2023-09-23T15:24

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ШУША (Азербайджан), 23 сен - РИА Новости. На блокпостах на въезде в Шушу совместно дежурят азербайджанская армия и миротворцы РФ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В частности, на одном из въездов в город стоит бронетехника азербайджанских войск и бронетранспортеры российских миротворцев. Обстановка в городе спокойная, на дорогах - патрули азербайджанской полиции.

https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898156147.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия