https://ria.ru/20230923/mirotvortsy-1898207605.html
Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство
Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство - РИА Новости, 23.09.2023
Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство
На блокпостах на въезде в Шушу совместно дежурят азербайджанская армия и миротворцы РФ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:23
2023-09-23T15:23
2023-09-23T15:24
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ШУША (Азербайджан), 23 сен - РИА Новости. На блокпостах на въезде в Шушу совместно дежурят азербайджанская армия и миротворцы РФ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В частности, на одном из въездов в город стоит бронетехника азербайджанских войск и бронетранспортеры российских миротворцев. Обстановка в городе спокойная, на дорогах - патрули азербайджанской полиции.
https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898156147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство
Азербайджанская армия и миротворцы совместно дежурят на блокпостах у Шуши
ШУША (Азербайджан), 23 сен - РИА Новости. На блокпостах на въезде в Шушу совместно дежурят азербайджанская армия и миротворцы РФ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В частности, на одном из въездов в город стоит бронетехника азербайджанских войск и бронетранспортеры российских миротворцев.
Обстановка в городе спокойная, на дорогах - патрули азербайджанской полиции.
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