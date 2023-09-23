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Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство - РИА Новости, 23.09.2023
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15:23 23.09.2023 (обновлено: 15:24 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/mirotvortsy-1898207605.html
Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство
Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство - РИА Новости, 23.09.2023
Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство
На блокпостах на въезде в Шушу совместно дежурят азербайджанская армия и миротворцы РФ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:23
2023-09-23T15:24
в мире
россия
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ШУША (Азербайджан), 23 сен - РИА Новости. На блокпостах на въезде в Шушу совместно дежурят азербайджанская армия и миротворцы РФ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В частности, на одном из въездов в город стоит бронетехника азербайджанских войск и бронетранспортеры российских миротворцев. Обстановка в городе спокойная, на дорогах - патрули азербайджанской полиции.
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в мире, россия
В мире, Россия
Азербайджанская армия и миротворцы организовали совместное дежурство

Азербайджанская армия и миротворцы совместно дежурят на блокпостах у Шуши

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШУША (Азербайджан), 23 сен - РИА Новости. На блокпостах на въезде в Шушу совместно дежурят азербайджанская армия и миротворцы РФ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В частности, на одном из въездов в город стоит бронетехника азербайджанских войск и бронетранспортеры российских миротворцев.
Обстановка в городе спокойная, на дорогах - патрули азербайджанской полиции.
Российский миротворцец разгружает гуманитарную помощь в Карабахе. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Российские миротворцы доставили населению Карабаха более 50 тонн гумпомощи
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