Рейтинг@Mail.ru
ВКС России за неделю уничтожили пять самолетов ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 23.09.2023 (обновлено: 14:32 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/minoborony-1898197161.html
ВКС России за неделю уничтожили пять самолетов ВСУ
ВКС России за неделю уничтожили пять самолетов ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
ВКС России за неделю уничтожили пять самолетов ВСУ
Вооруженные силы РФ за минувшую неделю уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М, два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25, сообщили в субботу в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:44
2023-09-23T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-24м
миг-29
су-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290374_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bda7d3e918fb5adc8c6243f15106f20e.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М, два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."В воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Нововладимировка Николаевской области, Новорозовка и Новопокровка Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российскими ударными беспилотниками был поражен истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево, а также четыре радиолокационных станции: две РЛС СТ-68 в Запорожской области, П-18 и ПРВ-16 в Херсонской.Ранее на этой неделе в СМИ попали кадры поражения российским баражирующим боеприпасом истребителя МиГ-29 на аэродроме под Кривым Рогом (Днепропетровская область).Как рассказал РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков, вероятно, речь идёт о новой версии дрона-камикадзе "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полёта. По его словам, у ПВО противника практически нет шансов его перехватить, поскольку высота полёта данного БПЛА - ниже 10 метров, самая низкая высота поражения американскими Patriot - до 20-30 метров.
https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898193377.html
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898166460.html
россия
украина
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290374_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2938fccee043504da8677300c59354be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-24м, миг-29, су-25, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-24М, МиГ-29, Су-25, Украина, Николаевская область
ВКС России за неделю уничтожили пять самолетов ВСУ

Минобороны: ВКС России за неделю уничтожили Су-24М, два МиГ-29 и два Су-25 ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М, два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Нововладимировка Николаевской области, Новорозовка и Новопокровка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Силы ПВО и РЭБ за неделю уничтожили 257 украинских БПЛА
Вчера, 13:20
Кроме того, российскими ударными беспилотниками был поражен истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево, а также четыре радиолокационных станции: две РЛС СТ-68 в Запорожской области, П-18 и ПРВ-16 в Херсонской.
Ранее на этой неделе в СМИ попали кадры поражения российским баражирующим боеприпасом истребителя МиГ-29 на аэродроме под Кривым Рогом (Днепропетровская область).
Как рассказал РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков, вероятно, речь идёт о новой версии дрона-камикадзе "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полёта. По его словам, у ПВО противника практически нет шансов его перехватить, поскольку высота полёта данного БПЛА - ниже 10 метров, самая низкая высота поражения американскими Patriot - до 20-30 метров.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Севастополе системы ПВО отразили ракетную атаку
Вчера, 09:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-24ММиГ-29Су-25УкраинаНиколаевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала