https://ria.ru/20230923/minoborony-1898197161.html

ВКС России за неделю уничтожили пять самолетов ВСУ

ВКС России за неделю уничтожили пять самолетов ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023

ВКС России за неделю уничтожили пять самолетов ВСУ

Вооруженные силы РФ за минувшую неделю уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М, два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25, сообщили в субботу в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:44

2023-09-23T13:44

2023-09-23T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-24м

миг-29

су-25

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290374_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bda7d3e918fb5adc8c6243f15106f20e.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М, два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."В воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Нововладимировка Николаевской области, Новорозовка и Новопокровка Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российскими ударными беспилотниками был поражен истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево, а также четыре радиолокационных станции: две РЛС СТ-68 в Запорожской области, П-18 и ПРВ-16 в Херсонской.Ранее на этой неделе в СМИ попали кадры поражения российским баражирующим боеприпасом истребителя МиГ-29 на аэродроме под Кривым Рогом (Днепропетровская область).Как рассказал РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков, вероятно, речь идёт о новой версии дрона-камикадзе "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полёта. По его словам, у ПВО противника практически нет шансов его перехватить, поскольку высота полёта данного БПЛА - ниже 10 метров, самая низкая высота поражения американскими Patriot - до 20-30 метров.

https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898193377.html

https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898166460.html

россия

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-24м, миг-29, су-25, украина, николаевская область