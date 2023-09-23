ВКС России за неделю уничтожили пять самолетов ВСУ
Минобороны: ВКС России за неделю уничтожили Су-24М, два МиГ-29 и два Су-25 ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М, два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Нововладимировка Николаевской области, Новорозовка и Новопокровка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российскими ударными беспилотниками был поражен истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево, а также четыре радиолокационных станции: две РЛС СТ-68 в Запорожской области, П-18 и ПРВ-16 в Херсонской.
Ранее на этой неделе в СМИ попали кадры поражения российским баражирующим боеприпасом истребителя МиГ-29 на аэродроме под Кривым Рогом (Днепропетровская область).
Как рассказал РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков, вероятно, речь идёт о новой версии дрона-камикадзе "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полёта. По его словам, у ПВО противника практически нет шансов его перехватить, поскольку высота полёта данного БПЛА - ниже 10 метров, самая низкая высота поражения американскими Patriot - до 20-30 метров.