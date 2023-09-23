Правительство направит регионам средства на мелиорацию сельхозземель
Правительство направит регионам более 535,5 миллиона рублей на мелиорацию
Сельскохозяйственное поле. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство направит 26 регионам более 535,5 миллионов рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель, сообщается на сайте кабмина.
"Ряд регионов в 2023 году получит дополнительное финансирование на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Распоряжения о перераспределении на эти цели свыше 535,5 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Средства будут направлены 26 регионам. Это Башкирия, Бурятия, Дагестан, Республика Марий Эл, Ингушетия, Тыва, Северная Осетия, Татарстан, Чувашия, а также Астраханская, Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Смоленская, Пензенская, Псковская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Еврейская автономная область.
Отмается, что с помощью федерального финансирования в регионах будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности.
«
"Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении.
Работа ведется в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена правительством в 2021 году. Главная цель - вовлечь в оборот более 13 млн га земель сельхозназначения.