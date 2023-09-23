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Правительство направит регионам средства на мелиорацию сельхозземель - РИА Новости, 23.09.2023
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12:27 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/melioratsiya-1898187280.html
Правительство направит регионам средства на мелиорацию сельхозземель
Правительство направит регионам средства на мелиорацию сельхозземель - РИА Новости, 23.09.2023
Правительство направит регионам средства на мелиорацию сельхозземель
Правительство направит 26 регионам более 535,5 миллионов рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:27
2023-09-23T12:27
экономика
челябинская область
еврейская автономная область
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство направит 26 регионам более 535,5 миллионов рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель, сообщается на сайте кабмина. "Ряд регионов в 2023 году получит дополнительное финансирование на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Распоряжения о перераспределении на эти цели свыше 535,5 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Средства будут направлены 26 регионам. Это Башкирия, Бурятия, Дагестан, Республика Марий Эл, Ингушетия, Тыва, Северная Осетия, Татарстан, Чувашия, а также Астраханская, Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Смоленская, Пензенская, Псковская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Еврейская автономная область. Отмается, что с помощью федерального финансирования в регионах будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности. "Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении. Работа ведется в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена правительством в 2021 году. Главная цель - вовлечь в оборот более 13 млн га земель сельхозназначения.
https://ria.ru/20230906/ipoteka-1894497001.html
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экономика, челябинская область, еврейская автономная область, михаил мишустин
Экономика, Челябинская область, Еврейская автономная область, Михаил Мишустин
Правительство направит регионам средства на мелиорацию сельхозземель

Правительство направит регионам более 535,5 миллиона рублей на мелиорацию

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкСельскохозяйственное поле
Сельскохозяйственное поле - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Сельскохозяйственное поле. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство направит 26 регионам более 535,5 миллионов рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель, сообщается на сайте кабмина.
"Ряд регионов в 2023 году получит дополнительное финансирование на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Распоряжения о перераспределении на эти цели свыше 535,5 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Средства будут направлены 26 регионам. Это Башкирия, Бурятия, Дагестан, Республика Марий Эл, Ингушетия, Тыва, Северная Осетия, Татарстан, Чувашия, а также Астраханская, Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Смоленская, Пензенская, Псковская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Еврейская автономная область.
Отмается, что с помощью федерального финансирования в регионах будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности.
«
"Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении.
Работа ведется в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена правительством в 2021 году. Главная цель - вовлечь в оборот более 13 млн га земель сельхозназначения.
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