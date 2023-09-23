https://ria.ru/20230923/melioratsiya-1898187280.html

Правительство направит регионам средства на мелиорацию сельхозземель

Правительство направит регионам средства на мелиорацию сельхозземель - РИА Новости, 23.09.2023

Правительство направит регионам средства на мелиорацию сельхозземель

Правительство направит 26 регионам более 535,5 миллионов рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T12:27

2023-09-23T12:27

2023-09-23T12:27

экономика

челябинская область

еврейская автономная область

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительство направит 26 регионам более 535,5 миллионов рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель, сообщается на сайте кабмина. "Ряд регионов в 2023 году получит дополнительное финансирование на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Распоряжения о перераспределении на эти цели свыше 535,5 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Средства будут направлены 26 регионам. Это Башкирия, Бурятия, Дагестан, Республика Марий Эл, Ингушетия, Тыва, Северная Осетия, Татарстан, Чувашия, а также Астраханская, Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Смоленская, Пензенская, Псковская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Еврейская автономная область. Отмается, что с помощью федерального финансирования в регионах будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности. "Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении. Работа ведется в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена правительством в 2021 году. Главная цель - вовлечь в оборот более 13 млн га земель сельхозназначения.

https://ria.ru/20230906/ipoteka-1894497001.html

https://ria.ru/20230607/melioratsiya-1876672943.html

челябинская область

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Дарья Буймова

экономика, челябинская область, еврейская автономная область, михаил мишустин