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В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом
В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом - РИА Новости, 23.09.2023
В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом
Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:21
2023-09-23T10:21
2023-09-23T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
кирилл буданов
starlink
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью медиакомпании Drive. "Это правда, что он (Маск. — Прим. ред.) отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше. <…> Что касается конкретного случая, о котором все говорят, было отключение сигнала над Крымом, но не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц", — сказал он.Буданов добавил, что на протяжении всего первого периода военных действий сигнала над Крымом не было вообще. Он заявил, что Киев "очень широко использует" продукцию и услуги Маска и без них "была бы катастрофа".Ранее газета El Pais сообщала, что Киев ищет альтернативы Starlink и они у него есть. При этом Украина признает, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно. Согласно информации газеты, если Starlink перестанет работать, то оборона ВСУ рухнет. В начале сентября телеканал CNN привел отрывок из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году бизнесмен тайно велел своим инженерам отключить Starlink в районе Черного моря, чтобы "помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот". Сам предприниматель уточнил, что получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса, но отказался это сделать, так как в противном случае его компания оказалась бы вовлечена "в крупный акт войны".Причем еще раньше Маск подчеркивал, что не допустит использования своих спутников для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой.
https://ria.ru/20230920/mask-1897604181.html
https://ria.ru/20230916/mask-1896623278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, илон маск, кирилл буданов, starlink
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Кирилл Буданов, Starlink
В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом
Глава украинской разведки Буданов: Маск отключал Starlink над Крымом
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью медиакомпании Drive
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«
"Это правда, что он (Маск. — Прим. ред.) отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше. <…> Что касается конкретного случая, о котором все говорят, было отключение сигнала над Крымом, но не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц", — сказал он.
Буданов добавил, что на протяжении всего первого периода военных действий сигнала над Крымом не было вообще.
Он заявил, что Киев "очень широко использует" продукцию и услуги Маска и без них "была бы катастрофа".
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Ранее газета El Pais сообщала, что Киев ищет альтернативы Starlink и они у него есть. При этом Украина признает, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно. Согласно информации газеты, если Starlink перестанет работать, то оборона ВСУ рухнет.
В начале сентября телеканал CNN привел отрывок из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году бизнесмен тайно велел своим инженерам отключить Starlink в районе Черного моря, чтобы "помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот". Сам предприниматель уточнил, что получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса, но отказался это сделать, так как в противном случае его компания оказалась бы вовлечена "в крупный акт войны".
Причем еще раньше Маск подчеркивал, что не допустит использования своих спутников для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой.
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