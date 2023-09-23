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В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 23.09.2023 (обновлено: 15:35 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/mask-1898174458.html
В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом
В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом - РИА Новости, 23.09.2023
В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом
Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:21
2023-09-23T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
кирилл буданов
starlink
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью медиакомпании Drive. &quot;Это правда, что он (Маск. — Прим. ред.) отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше. &lt;…&gt; Что касается конкретного случая, о котором все говорят, было отключение сигнала над Крымом, но не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц&quot;, — сказал он.Буданов добавил, что на протяжении всего первого периода военных действий сигнала над Крымом не было вообще. Он заявил, что Киев "очень широко использует" продукцию и услуги Маска и без них "была бы катастрофа".Ранее газета El Pais сообщала, что Киев ищет альтернативы Starlink и они у него есть. При этом Украина признает, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно. Согласно информации газеты, если Starlink перестанет работать, то оборона ВСУ рухнет. В начале сентября телеканал CNN привел отрывок из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году бизнесмен тайно велел своим инженерам отключить Starlink в районе Черного моря, чтобы "помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот". Сам предприниматель уточнил, что получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса, но отказался это сделать, так как в противном случае его компания оказалась бы вовлечена "в крупный акт войны".Причем еще раньше Маск подчеркивал, что не допустит использования своих спутников для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой.
https://ria.ru/20230920/mask-1897604181.html
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в мире, украина, илон маск, кирилл буданов, starlink
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Кирилл Буданов, Starlink
В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом

Глава украинской разведки Буданов: Маск отключал Starlink над Крымом

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью медиакомпании Drive.
«

"Это правда, что он (Маск. — Прим. ред.) отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше. <…> Что касается конкретного случая, о котором все говорят, было отключение сигнала над Крымом, но не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц", — сказал он.

Буданов добавил, что на протяжении всего первого периода военных действий сигнала над Крымом не было вообще.
Он заявил, что Киев "очень широко использует" продукцию и услуги Маска и без них "была бы катастрофа".
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Ранее газета El Pais сообщала, что Киев ищет альтернативы Starlink и они у него есть. При этом Украина признает, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно. Согласно информации газеты, если Starlink перестанет работать, то оборона ВСУ рухнет.
В начале сентября телеканал CNN привел отрывок из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году бизнесмен тайно велел своим инженерам отключить Starlink в районе Черного моря, чтобы "помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот". Сам предприниматель уточнил, что получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса, но отказался это сделать, так как в противном случае его компания оказалась бы вовлечена "в крупный акт войны".
Причем еще раньше Маск подчеркивал, что не допустит использования своих спутников для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскКирилл БудановStarlink
 
 
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