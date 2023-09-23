https://ria.ru/20230923/mask-1898174458.html

В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом

В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом - РИА Новости, 23.09.2023

В Киеве заявили, что Маск отключал Starlink над Крымом

Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T10:21

2023-09-23T10:21

2023-09-23T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

илон маск

кирилл буданов

starlink

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью медиакомпании Drive. "Это правда, что он (Маск. — Прим. ред.) отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше. <…> Что касается конкретного случая, о котором все говорят, было отключение сигнала над Крымом, но не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц", — сказал он.Буданов добавил, что на протяжении всего первого периода военных действий сигнала над Крымом не было вообще. Он заявил, что Киев "очень широко использует" продукцию и услуги Маска и без них "была бы катастрофа".Ранее газета El Pais сообщала, что Киев ищет альтернативы Starlink и они у него есть. При этом Украина признает, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно. Согласно информации газеты, если Starlink перестанет работать, то оборона ВСУ рухнет. В начале сентября телеканал CNN привел отрывок из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году бизнесмен тайно велел своим инженерам отключить Starlink в районе Черного моря, чтобы "помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот". Сам предприниматель уточнил, что получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса, но отказался это сделать, так как в противном случае его компания оказалась бы вовлечена "в крупный акт войны".Причем еще раньше Маск подчеркивал, что не допустит использования своих спутников для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой.

https://ria.ru/20230920/mask-1897604181.html

https://ria.ru/20230916/mask-1896623278.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, илон маск, кирилл буданов, starlink