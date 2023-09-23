https://ria.ru/20230923/mali-1898210092.html
В Мали самолет потерпел крушение при посадке
В Мали самолет потерпел крушение при посадке - РИА Новости, 23.09.2023
В Мали самолет потерпел крушение при посадке
Самолет потерпел крушение при попытке сесть в аэропорту города Гао в Мали, сообщил портал Malijet со ссылкой на источник. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:37
2023-09-23T15:37
2023-09-23T18:07
в мире
мали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132495/95/1324959578_0:11:922:530_1920x0_80_0_0_68892cd6b0e93f9baaa3c60d85876aa2.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самолет потерпел крушение при попытке сесть в аэропорту города Гао в Мали, сообщил портал Malijet со ссылкой на источник."Самолет белого цвета не смог зайти на посадку и разбился около аэропорта. Вскоре после этого он загорелся", — говорится в публикации.На место выехали пожарные и спасатели.
https://ria.ru/20230917/braziliya-1896761503.html
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132495/95/1324959578_0:0:892:668_1920x0_80_0_0_3de2a11708502b2d34dc5f517d7c8191.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали
В Мали самолет потерпел крушение при посадке
Malijet: в Мали потерпел крушение самолет при заходе на посадку
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Самолет потерпел крушение при попытке сесть в аэропорту города Гао в Мали, сообщил портал Malijet
со ссылкой на источник.
«
"Самолет белого цвета не смог зайти на посадку и разбился около аэропорта. Вскоре после этого он загорелся", — говорится в публикации.
На место выехали пожарные и спасатели.
СМИ: при крушении самолета в бразильской Амазонии погибли 12 человек