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В Мали самолет потерпел крушение при посадке - РИА Новости, 23.09.2023
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15:37 23.09.2023 (обновлено: 18:07 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/mali-1898210092.html
В Мали самолет потерпел крушение при посадке
В Мали самолет потерпел крушение при посадке - РИА Новости, 23.09.2023
В Мали самолет потерпел крушение при посадке
Самолет потерпел крушение при попытке сесть в аэропорту города Гао в Мали, сообщил портал Malijet со ссылкой на источник. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:37
2023-09-23T18:07
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самолет потерпел крушение при попытке сесть в аэропорту города Гао в Мали, сообщил портал Malijet со ссылкой на источник."Самолет белого цвета не смог зайти на посадку и разбился около аэропорта. Вскоре после этого он загорелся", — говорится в публикации.На место выехали пожарные и спасатели.
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в мире, мали
В мире, Мали
В Мали самолет потерпел крушение при посадке

Malijet: в Мали потерпел крушение самолет при заходе на посадку

© AP Photo / Malikahere.comСотрудники сил безопасности Мали
Сотрудники сил безопасности Мали - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Malikahere.com
Сотрудники сил безопасности Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самолет потерпел крушение при попытке сесть в аэропорту города Гао в Мали, сообщил портал Malijet со ссылкой на источник.
«
"Самолет белого цвета не смог зайти на посадку и разбился около аэропорта. Вскоре после этого он загорелся", — говорится в публикации.
На место выехали пожарные и спасатели.
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