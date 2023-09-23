https://ria.ru/20230923/mali-1898210092.html

В Мали самолет потерпел крушение при посадке

В Мали самолет потерпел крушение при посадке - РИА Новости, 23.09.2023

В Мали самолет потерпел крушение при посадке

Самолет потерпел крушение при попытке сесть в аэропорту города Гао в Мали, сообщил портал Malijet со ссылкой на источник. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:37

2023-09-23T15:37

2023-09-23T18:07

в мире

мали

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самолет потерпел крушение при попытке сесть в аэропорту города Гао в Мали, сообщил портал Malijet со ссылкой на источник."Самолет белого цвета не смог зайти на посадку и разбился около аэропорта. Вскоре после этого он загорелся", — говорится в публикации.На место выехали пожарные и спасатели.

https://ria.ru/20230917/braziliya-1896761503.html

мали

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали