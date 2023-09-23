Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии
Спасатели МЧС России за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии
© Фото : МЧС России/TelegramСпасатели МЧС России работают на наиболее сложных участках после наводнения в Ливии. 23 сентября 2023 года
Спасатели МЧС России работают на наиболее сложных участках после наводнения в Ливии. 23 сентября 2023 года
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В течение суток спасатели совместно с кинологическими расчетами и с применением беспилотных авиационных систем проверили более 20 тысяч квадратных метров территории, десять километров береговой линии и 33 тысячи квадратных метров акватории. <...> В труднодоступной местности с применением плавсредств эвакуированы тела 23 погибших, из-под завалов в городской застройке извлечены тела двух погибших", — уточнили в ведомстве.
Спасатели аккуратно разбирают все нависающие и неустойчивые конструкции разрушенных зданий, чтобы добраться до тел погибших. Кроме того, водолазы достают затонувшие лодки и автомобили. Всего за прошедшие дни спасатели проработали более 530 тысяч квадратных метров территории.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших из-за наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении.
Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", зафиксировали паводки и наводнения в нескольких городах и населенных пунктах на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе закрыли аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны объявили зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах ввели комендантский час.