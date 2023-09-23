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Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии - РИА Новости, 23.09.2023
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11:19 23.09.2023 (обновлено: 15:31 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/liviya-1898179984.html
Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии
Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии - РИА Новости, 23.09.2023
Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии
Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T11:19
2023-09-23T15:31
россия
ливия
дерна (муниципалитет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В течение суток спасатели совместно с кинологическими расчетами и с применением беспилотных авиационных систем проверили более 20 тысяч квадратных метров территории, десять километров береговой линии и 33 тысячи квадратных метров акватории. &lt;...&gt; В труднодоступной местности с применением плавсредств эвакуированы тела 23 погибших, из-под завалов в городской застройке извлечены тела двух погибших", — уточнили в ведомстве. Спасатели аккуратно разбирают все нависающие и неустойчивые конструкции разрушенных зданий, чтобы добраться до тел погибших. Кроме того, водолазы достают затонувшие лодки и автомобили. Всего за прошедшие дни спасатели проработали более 530 тысяч квадратных метров территории. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших из-за наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", зафиксировали паводки и наводнения в нескольких городах и населенных пунктах на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе закрыли аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны объявили зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах ввели комендантский час.
https://ria.ru/20230918/liviya-1896897855.html
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россия
ливия
дерна (муниципалитет)
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россия, ливия, дерна (муниципалитет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Ливия, Дерна (муниципалитет), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии

Спасатели МЧС России за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии

© Фото : МЧС России/TelegramСпасатели МЧС России работают на наиболее сложных участках после наводнения в Ливии. 23 сентября 2023 года
Спасатели МЧС России работают на наиболее сложных участках после наводнения в Ливии. 23 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Спасатели МЧС России работают на наиболее сложных участках после наводнения в Ливии. 23 сентября 2023 года
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В течение суток спасатели совместно с кинологическими расчетами и с применением беспилотных авиационных систем проверили более 20 тысяч квадратных метров территории, десять километров береговой линии и 33 тысячи квадратных метров акватории. <...> В труднодоступной местности с применением плавсредств эвакуированы тела 23 погибших, из-под завалов в городской застройке извлечены тела двух погибших", — уточнили в ведомстве.
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Спасатели аккуратно разбирают все нависающие и неустойчивые конструкции разрушенных зданий, чтобы добраться до тел погибших. Кроме того, водолазы достают затонувшие лодки и автомобили. Всего за прошедшие дни спасатели проработали более 530 тысяч квадратных метров территории.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших из-за наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении.
Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", зафиксировали паводки и наводнения в нескольких городах и населенных пунктах на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе закрыли аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны объявили зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах ввели комендантский час.
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РоссияЛивияДерна (муниципалитет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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