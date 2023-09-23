https://ria.ru/20230923/liviya-1898179984.html

Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии

Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии - РИА Новости, 23.09.2023

Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии

Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T11:19

2023-09-23T11:19

2023-09-23T15:31

россия

ливия

дерна (муниципалитет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские спасатели за сутки нашли 25 тел погибших при наводнении в Ливии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В течение суток спасатели совместно с кинологическими расчетами и с применением беспилотных авиационных систем проверили более 20 тысяч квадратных метров территории, десять километров береговой линии и 33 тысячи квадратных метров акватории. <...> В труднодоступной местности с применением плавсредств эвакуированы тела 23 погибших, из-под завалов в городской застройке извлечены тела двух погибших", — уточнили в ведомстве. Спасатели аккуратно разбирают все нависающие и неустойчивые конструкции разрушенных зданий, чтобы добраться до тел погибших. Кроме того, водолазы достают затонувшие лодки и автомобили. Всего за прошедшие дни спасатели проработали более 530 тысяч квадратных метров территории. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших из-за наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", зафиксировали паводки и наводнения в нескольких городах и населенных пунктах на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе закрыли аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны объявили зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах ввели комендантский час.

https://ria.ru/20230918/liviya-1896897855.html

https://ria.ru/20230919/liviya-1897338769.html

россия

ливия

дерна (муниципалитет)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, ливия, дерна (муниципалитет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)