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Мировому развитию препятствуют санкции Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
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20:59 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898255336.html
Мировому развитию препятствуют санкции Запада, заявил Лавров
Мировому развитию препятствуют санкции Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
Мировому развитию препятствуют санкции Запада, заявил Лавров
Запад хочет свести все проблемы мирового развития к украинскому конфликту, тогда как препятствием становится не СВО России, а санкционная политика отдельных... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:59
2023-09-23T20:59
в мире
россия
украина
сергей лавров
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Запад хочет свести все проблемы мирового развития к украинскому конфликту, тогда как препятствием становится не СВО России, а санкционная политика отдельных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Не война отвлекает внимание (от мировых проблем - ред.), а Запад всё делает для того, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые он создавал долгие годы в мировой экономике, в том числе на рынках продовольствия и энергоносителей… Они хотят, конечно, свести все проблемы мирового развития к тому, что идет война, причем не к тому, что они санкции объявили и не позволяют наше продовольствие, наши удобрения и наши энергоносители максимально широко поставлять", - сказал министр на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, не отвлекает ли обсуждение конфликта внимание от достижения целей устойчивого развития. "Они хотят все проблемы свести к нам, к российским действиям на Украине, и это у них не получается", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров
Мировому развитию препятствуют санкции Запада, заявил Лавров

Лавров: мировому развитию препятствует не конфликт на Украине, а санкции Запада

© AFP 2023 / ED JONESМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Запад хочет свести все проблемы мирового развития к украинскому конфликту, тогда как препятствием становится не СВО России, а санкционная политика отдельных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Не война отвлекает внимание (от мировых проблем - ред.), а Запад всё делает для того, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые он создавал долгие годы в мировой экономике, в том числе на рынках продовольствия и энергоносителей… Они хотят, конечно, свести все проблемы мирового развития к тому, что идет война, причем не к тому, что они санкции объявили и не позволяют наше продовольствие, наши удобрения и наши энергоносители максимально широко поставлять", - сказал министр на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, не отвлекает ли обсуждение конфликта внимание от достижения целей устойчивого развития.
"Они хотят все проблемы свести к нам, к российским действиям на Украине, и это у них не получается", - подчеркнул Лавров.
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21 сентября, 22:36
 
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