https://ria.ru/20230923/lavrov-1898255336.html

Мировому развитию препятствуют санкции Запада, заявил Лавров

Мировому развитию препятствуют санкции Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023

Мировому развитию препятствуют санкции Запада, заявил Лавров

Запад хочет свести все проблемы мирового развития к украинскому конфликту, тогда как препятствием становится не СВО России, а санкционная политика отдельных... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:59

2023-09-23T20:59

2023-09-23T20:59

в мире

россия

украина

сергей лавров

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Запад хочет свести все проблемы мирового развития к украинскому конфликту, тогда как препятствием становится не СВО России, а санкционная политика отдельных стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Не война отвлекает внимание (от мировых проблем - ред.), а Запад всё делает для того, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые он создавал долгие годы в мировой экономике, в том числе на рынках продовольствия и энергоносителей… Они хотят, конечно, свести все проблемы мирового развития к тому, что идет война, причем не к тому, что они санкции объявили и не позволяют наше продовольствие, наши удобрения и наши энергоносители максимально широко поставлять", - сказал министр на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, не отвлекает ли обсуждение конфликта внимание от достижения целей устойчивого развития. "Они хотят все проблемы свести к нам, к российским действиям на Украине, и это у них не получается", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html

россия

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сергей лавров