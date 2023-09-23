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Лавров прокомментировал заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию - РИА Новости, 24.09.2023
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20:47 23.09.2023 (обновлено: 07:20 24.09.2023)
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252571.html
Лавров прокомментировал заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию
Лавров прокомментировал заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию - РИА Новости, 24.09.2023
Лавров прокомментировал заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию
Россия относится к заявлениям Саудовской Аравии по ядерному оружию у Ирана как к констатации факта, но никто в мире не хочет появления новых ядерных стран,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T20:47
2023-09-24T07:20
в мире
саудовская аравия
иран
россия
сергей лавров
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
генеральная ассамблея оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия относится к заявлениям Саудовской Аравии по ядерному оружию у Ирана как к констатации факта, но никто в мире не хочет появления новых ядерных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью Fox News заявил, что королевству "из соображений безопасности и для балансировки сил в регионе" придется обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана."Я слышал, что было сказано: если у Ирана появится ядерное оружие, то мы, Саудовская Аравия, тоже будем вынуждены об этом думать. Я отношусь к этому как к констатации факта: никто не хочет на планете появления новых ядерных государств. Исламская республика Иран многократно подтверждала, что такого намерения у них нет. У них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути", - заявил Лавров на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
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в мире, саудовская аравия, иран, россия, сергей лавров, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Саудовская Аравия, Иран, Россия, Сергей Лавров, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров прокомментировал заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию

Лавров: никто не хочет появления новых ядерных стран

© AFP 2023 / ED JONESМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия относится к заявлениям Саудовской Аравии по ядерному оружию у Ирана как к констатации факта, но никто в мире не хочет появления новых ядерных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью Fox News заявил, что королевству "из соображений безопасности и для балансировки сил в регионе" придется обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана.
"Я слышал, что было сказано: если у Ирана появится ядерное оружие, то мы, Саудовская Аравия, тоже будем вынуждены об этом думать. Я отношусь к этому как к констатации факта: никто не хочет на планете появления новых ядерных государств. Исламская республика Иран многократно подтверждала, что такого намерения у них нет. У них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути", - заявил Лавров на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
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В миреСаудовская АравияИранРоссияСергей ЛавровМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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