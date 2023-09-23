https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252571.html

Лавров прокомментировал заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию

Лавров прокомментировал заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию - РИА Новости, 24.09.2023

Лавров прокомментировал заявление Саудовской Аравии по ядерному оружию

Россия относится к заявлениям Саудовской Аравии по ядерному оружию у Ирана как к констатации факта, но никто в мире не хочет появления новых ядерных стран,... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-23T20:47

2023-09-23T20:47

2023-09-24T07:20

в мире

саудовская аравия

иран

россия

сергей лавров

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

генеральная ассамблея оон

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898253908_0:297:3078:2028_1920x0_80_0_0_91102a0938fd496b866d1525e279c624.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия относится к заявлениям Саудовской Аравии по ядерному оружию у Ирана как к констатации факта, но никто в мире не хочет появления новых ядерных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в интервью Fox News заявил, что королевству "из соображений безопасности и для балансировки сил в регионе" придется обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана."Я слышал, что было сказано: если у Ирана появится ядерное оружие, то мы, Саудовская Аравия, тоже будем вынуждены об этом думать. Я отношусь к этому как к констатации факта: никто не хочет на планете появления новых ядерных государств. Исламская республика Иран многократно подтверждала, что такого намерения у них нет. У них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути", - заявил Лавров на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20230923/provotsirovanie-1898198750.html

саудовская аравия

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, иран, россия, сергей лавров, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), генеральная ассамблея оон, оон