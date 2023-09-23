https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252074.html

Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров

Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023

Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров

Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, которое создает конкуренцию в Европе, и отправить его в Африку, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:45

2023-09-23T20:45

2023-09-23T20:56

украина

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еврокомиссия

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экономика

венгрия

сергей лавров

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ООН, 23 сен – РИА Новости. Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, которое создает конкуренцию в Европе, и отправить его в Африку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если Еврокомиссия десятки и десятки миллиардов долларов тратит на Украину, почему бы это зерно, которое Украина хочет продать, а страны Евросоюза не хотят из-за конкуренции – пусть Еврокомиссия купит это зерно и отправит его в Африку", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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