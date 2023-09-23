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Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
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20:45 23.09.2023 (обновлено: 20:56 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252074.html
Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров
Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров
Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, которое создает конкуренцию в Европе, и отправить его в Африку, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:45
2023-09-23T20:56
украина
европа
африка
еврокомиссия
в мире
экономика
венгрия
сергей лавров
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ООН, 23 сен – РИА Новости. Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, которое создает конкуренцию в Европе, и отправить его в Африку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если Еврокомиссия десятки и десятки миллиардов долларов тратит на Украину, почему бы это зерно, которое Украина хочет продать, а страны Евросоюза не хотят из-за конкуренции – пусть Еврокомиссия купит это зерно и отправит его в Африку", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html
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украина, европа, африка, еврокомиссия, в мире, экономика, венгрия, сергей лавров, евросоюз, генеральная ассамблея оон, зерновая сделка
Украина, Европа, Африка, Еврокомиссия, В мире, Экономика, Венгрия, Сергей Лавров, Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН, Зерновая сделка
Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров

Лавров: ЕК могла бы купить избыточное зерно с Украины и отправить в Африку

© AFP 2023 / ED JONESМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен – РИА Новости. Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, которое создает конкуренцию в Европе, и отправить его в Африку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если Еврокомиссия десятки и десятки миллиардов долларов тратит на Украину, почему бы это зерно, которое Украина хочет продать, а страны Евросоюза не хотят из-за конкуренции – пусть Еврокомиссия купит это зерно и отправит его в Африку", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки
Вчера, 20:54
 
УкраинаЕвропаАфрикаЕврокомиссияВ миреЭкономикаВенгрияСергей ЛавровЕвросоюзГенеральная Ассамблея ООНЗерновая сделка
 
 
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