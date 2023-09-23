https://ria.ru/20230923/lavrov-1898252074.html
Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров
Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров
Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, которое создает конкуренцию в Европе, и отправить его в Африку, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:45
2023-09-23T20:45
2023-09-23T20:56
украина
европа
африка
еврокомиссия
в мире
экономика
венгрия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898252282_0:240:3078:1971_1920x0_80_0_0_d93c45934fc8cdadd8df6735214d7cf4.jpg
ООН, 23 сен – РИА Новости. Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, которое создает конкуренцию в Европе, и отправить его в Африку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если Еврокомиссия десятки и десятки миллиардов долларов тратит на Украину, почему бы это зерно, которое Украина хочет продать, а страны Евросоюза не хотят из-за конкуренции – пусть Еврокомиссия купит это зерно и отправит его в Африку", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html
украина
европа
африка
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898252282_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_168260d8e65af52a92fa9f42a8834418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, африка, еврокомиссия, в мире, экономика, венгрия, сергей лавров, евросоюз, генеральная ассамблея оон, зерновая сделка
Украина, Европа, Африка, Еврокомиссия, В мире, Экономика, Венгрия, Сергей Лавров, Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН, Зерновая сделка
Еврокомиссия могла бы купить избыточное зерно с Украины, заявил Лавров
Лавров: ЕК могла бы купить избыточное зерно с Украины и отправить в Африку