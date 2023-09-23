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Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2023
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20:33 23.09.2023 (обновлено: 00:10 24.09.2023)
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249802.html
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2023
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Россия не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T20:33
2023-09-24T00:10
россия
украина
сергей лавров
в мире
москва
генеральная ассамблея оон
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Россия не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН."Никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманул", — отметил дипломат.При этом в целом Москва готова к переговорам по Украине, добавил Лавров.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html
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Россия, Украина, Сергей Лавров, В мире, Москва, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной, но не готова к прекращению огня

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Россия не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН.
«
"Никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманул", — отметил дипломат.
При этом в целом Москва готова к переговорам по Украине, добавил Лавров.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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