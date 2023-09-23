https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249802.html

Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров

Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2023

Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров

Россия не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-23T20:33

2023-09-23T20:33

2023-09-24T00:10

россия

украина

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генеральная ассамблея оон

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ООН, 23 сен — РИА Новости. Россия не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН."Никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманул", — отметил дипломат.При этом в целом Москва готова к переговорам по Украине, добавил Лавров.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сергей лавров, в мире, москва, генеральная ассамблея оон, оон