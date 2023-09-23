https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249802.html
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2023
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Россия не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T20:33
2023-09-23T20:33
2023-09-24T00:10
россия
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сергей лавров
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ООН, 23 сен — РИА Новости. Россия не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН."Никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманул", — отметил дипломат.При этом в целом Москва готова к переговорам по Украине, добавил Лавров.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной, но не готова к прекращению огня