https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243876.html
Запад хочет решать вопрос Украины на поле боя, заявил Лавров
Запад хочет решать вопрос Украины на поле боя, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
Запад хочет решать вопрос Украины на поле боя, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто на Западе не хочет всерьез показать понимание кризиса на Украине, "в этих условиях, раз они хотят решать на поле... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:50
2023-09-23T19:50
2023-09-23T20:11
в мире
украина
россия
сергей лавров
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто на Западе не хочет всерьез показать понимание кризиса на Украине, "в этих условиях, раз они хотят решать на поле боя, значит, будет на поле боя".Выступая на пресс-конференции, министр, возвращаясь к теме "формулы мира" Владимира Зеленского, напомнил, что Запад говорит, что она "единственная основа для переговоров, и вообще надо Россию победить на поле боя, вот, что мы слышим в качестве фактов"."И делаем выводы о том, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего, если, в том числе, те, кто понимают, наверное, не очень хотят это делать публично и в этих условиях, раз на поле боя, так на поле боя, давайте", - указал он.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5a0911d2de56861468aff20765d00939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Запад хочет решать вопрос Украины на поле боя, заявил Лавров
Лавров: на Западе не хотят показать понимание кризиса на Украине
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто на Западе не хочет всерьез показать понимание кризиса на Украине, "в этих условиях, раз они хотят решать на поле боя, значит, будет на поле боя".
Выступая на пресс-конференции, министр, возвращаясь к теме "формулы мира" Владимира Зеленского
, напомнил, что Запад говорит, что она "единственная основа для переговоров, и вообще надо Россию победить на поле боя, вот, что мы слышим в качестве фактов".
"И делаем выводы о том, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего, если, в том числе, те, кто понимают, наверное, не очень хотят это делать публично и в этих условиях, раз на поле боя, так на поле боя, давайте", - указал он.
Лавров раскритиковал "формулу мира" Зеленского