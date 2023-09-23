https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243876.html

Запад хочет решать вопрос Украины на поле боя, заявил Лавров

Запад хочет решать вопрос Украины на поле боя, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023

Запад хочет решать вопрос Украины на поле боя, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто на Западе не хочет всерьез показать понимание кризиса на Украине, "в этих условиях, раз они хотят решать на поле... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:50

2023-09-23T19:50

2023-09-23T20:11

в мире

украина

россия

сергей лавров

владимир зеленский

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто на Западе не хочет всерьез показать понимание кризиса на Украине, "в этих условиях, раз они хотят решать на поле боя, значит, будет на поле боя".Выступая на пресс-конференции, министр, возвращаясь к теме "формулы мира" Владимира Зеленского, напомнил, что Запад говорит, что она "единственная основа для переговоров, и вообще надо Россию победить на поле боя, вот, что мы слышим в качестве фактов"."И делаем выводы о том, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего, если, в том числе, те, кто понимают, наверное, не очень хотят это делать публично и в этих условиях, раз на поле боя, так на поле боя, давайте", - указал он.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html

украина

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский