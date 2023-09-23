https://ria.ru/20230923/lavrov-1898239737.html

Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН

Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН с оценкой конфликта на Украине и рассказал об агрессивной политике Запада в мире... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:27

2023-09-23T19:27

2023-09-23T21:20

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН с оценкой конфликта на Украине и рассказал об агрессивной политике Запада в мире. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Россию больше не обманут"Мы готовы к переговорам (по Украине. — Прим. ред.). Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули"."Мы руководствуемся голой действительностью, а она такова, что Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твердо говорят: никакой другой основы для мира, кроме "формулы Зеленского" не существует, а "формула Зеленского" это, я даже не знаю, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема, и все это знают".При этом на Западе звучат призывы победить Россию на поле боя, отметил дипломат."Делаем выводы о том, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего, если в том числе те, кто понимают, наверное, не очень хотят это делать публично и в этих условиях. Раз на поле боя, так на поле боя, давайте".Вброс генсека ООН о "краже" украинских детей"Думаю, многих удивило выступление генерального секретаря (ООН Антониу Гутерреша. — Прим. ред.) на заседании Совбеза, где он вдруг неожиданно, помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности, о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж о теме детей, пропавших, похищенных, скрываемых, тех, кого голодом морят"."В отличие от Бучи, где фамилии нам никто не говорит, мы фамилии живых детей давным-давно всем показали и ждем, когда кто-то из родственников, если они объявятся, подтвердят, что они родственники, они немедленно этого ребенка заберут. Основная масса этих людей — это те, кто жил в детских домах, которых родители передали в детские дома по разным причинам. Когда началась специальная военная операция, мы их вывезли в безопасное место"."Мы никогда не скрывали фамилии этих детей, которых мы вывезли, и никогда не скрывали место, где они находятся, и всегда приглашали и продолжаем приглашать родителей, если они объявятся, приехать и забрать своих детей"."Ждем, что генеральный секретарь все-таки как-то обоснует заявления, которые он делает, потому что он должен выступать от имени Секретариата ООН, как написано в Уставе. Не допуская отход от статьи сто Устава ООН, которая гласит, что все сотрудники Секретариата во главе с генсекретарем должны быть бесстрастны, работать бесстрастно, нейтрально, не получая указаний ни от какого-то правительства".О возобновлении зерновой сделки"Мы объяснили генеральному секретарю (ООН. — Прим. ред.), почему его предложения (по восстановлению зерновой сделки. — Прим. ред.) не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе"."В принципиальном плане, напомню в очередной раз, президент (Владимир. — Прим. ред.) Путин сказал: как только все, что записано в российской части пакета, заработает, в тот же день возобновится украинская часть этой инициативы генерального секретаря"."Если Еврокомиссия десятки и десятки миллиардов долларов тратит на Украину, почему бы это зерно, которое Украина хочет продать, а страны Евросоюза не хотят из-за конкуренции, — пусть Еврокомиссия купит это зерно и отправит его в Африку".Взрывоопасный очаг напряженности в АТР"Новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона"."Под эту задачу Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS, "тройки" США — Япония — Республика Корея, "четверки" Токио — Сеул — Канберра — Веллингтон"."Нескрываемая направленность таких усилий против России и Китая, на развал сложившейся вокруг АСЕАН инклюзивной региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности — в дополнение к уже до предела разогретому европейскому"."Тревожит нагнетание Вашингтоном и его азиатскими союзниками военной истерии на Корейском полуострове, где накапливается стратегический потенциал США".Дестабилизация на Южном Кавказе"Сейчас Брюссель навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ"."То, что в Армении, как и в целом в ряде других стран бывшего Советского Союза, есть мощнейшее лобби в лице созданных, в том числе и по линии многих западных фондов, прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников, а эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России, — это факт. Таких организаций там много"."Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Мы знаем, кто в этом заинтересован и кто этим руководит. К сожалению, армянское руководство периодически само подливает масло в огонь"."У нас есть устойчивое убеждение, что армянский народ помнит нашу общую историю и свою историю связывает с Россией и другими дружественными странами, прежде всего странами этого региона, а не с теми, кто приезжает из-за океана"."Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, для ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать".Деградация обстановки в Косово"Откровенным проявлением эгоизма западного меньшинства стали навязчивые попытки "украинизировать" повестку дня международных дискуссий, отодвигая на задний план целый ряд неурегулированных региональных кризисов, многие из которых тянутся долгие годы и даже десятилетия"."Весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада"."Поставки оружия косоварам и содействие им в создании армии со стороны НАТО грубо нарушают основополагающую резолюцию 1244 СБ ООН"."Евросоюз не хочет заставить своих косовских протеже выполнить договоренности Белграда и Приштины 2013 года о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, обладающего специальными правами на свой язык и свои традиции".

https://ria.ru/20230923/beznakazannost-1898239105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров прокомментировал заявление генсека ООН о "краже" украинских детей Лавров ООН 2023-09-23T19:27 true PT1M44S

Лавров: "Весь мир видит, как на Балканах повторяется история Минских соглашений по Украине" "Весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада" 2023-09-23T19:27 true PT0M45S

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в мире, атр, сша, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, нато, оон, косово