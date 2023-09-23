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Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав УССР - РИА Новости, 23.09.2023
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07:03 23.09.2023 (обновлено: 07:20 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/krym-1898158801.html
Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав УССР
Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав УССР - РИА Новости, 23.09.2023
Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав УССР
Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого не существовало в природе,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T07:03
2023-09-23T07:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого не существовало в природе, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Ранее рабочая группа завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине."В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало", - сказал Трофимов.В ходе изучения архивов рабочая группа, по его словам, не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик. "Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось", - подчеркнул депутат.По его словам, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт и решения, принятые вне компетенции президиумов верховных советов двух республик, в нарушение всех конституционных процедур.Как отметил Трофимов, при передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Кроме того, не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.В частности, пояснил он, для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, однако этого сделано не было, мнение населения республики никто не спросил."В Конституции РСФСР было положение, в котором четко обозначено, что территория РСФСР не может быть изменяема без согласия самой РСФСР. При этом каких-либо полномочий даже у высших органов власти РСФСР для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР не было. Такой нормы в конституции нет. Получается, что этот вопрос не мог рассматриваться даже на уровне Верховного совета РСФСР. Это право было только у народа РСФСР. Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР", - подчеркнул Трофимов. Кроме того, по его словам, в УССР тоже следовало провести референдум о присоединении Крыма, чего сделано также не было."После проведения референдумов и утверждения их итогов должны были последовать обращения в Верховный совет СССР, который мог принять решение об утверждении изменений границ между союзными республиками, но ни одна из этих процедур не состоялась", - сказал Трофимов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
https://ria.ru/20230922/krym-1897927607.html
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рсфср, ссср, россия, политика, оон, владимир путин
РСФСР, СССР, Россия, Политика, ООН, Владимир Путин
Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав УССР

Депутат Трофимов: при передаче Крыма УССР ссылались на несуществующий документ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбелиск "Городу-герою Севастополю" в Севастополе
Обелиск Городу-герою Севастополю в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обелиск "Городу-герою Севастополю" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на документ, которого не существовало в природе, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Ранее рабочая группа завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине.
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"В своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало", - сказал Трофимов.
В ходе изучения архивов рабочая группа, по его словам, не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик. "Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось", - подчеркнул депутат.
По его словам, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт и решения, принятые вне компетенции президиумов верховных советов двух республик, в нарушение всех конституционных процедур.
Как отметил Трофимов, при передаче Крыма в состав УССР была грубейшим образом нарушена юридическая основа трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Кроме того, не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.
В частности, пояснил он, для передачи полуострова по процедуре сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, однако этого сделано не было, мнение населения республики никто не спросил.
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"В Конституции РСФСР было положение, в котором четко обозначено, что территория РСФСР не может быть изменяема без согласия самой РСФСР. При этом каких-либо полномочий даже у высших органов власти РСФСР для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР не было. Такой нормы в конституции нет. Получается, что этот вопрос не мог рассматриваться даже на уровне Верховного совета РСФСР. Это право было только у народа РСФСР. Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР", - подчеркнул Трофимов.
Кроме того, по его словам, в УССР тоже следовало провести референдум о присоединении Крыма, чего сделано также не было.
"После проведения референдумов и утверждения их итогов должны были последовать обращения в Верховный совет СССР, который мог принять решение об утверждении изменений границ между союзными республиками, но ни одна из этих процедур не состоялась", - сказал Трофимов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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