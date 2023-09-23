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В МИД Белоруссии назвали глобальный продовольственный кризис рукотворным
В МИД Белоруссии назвали глобальный продовольственный кризис рукотворным - РИА Новости, 23.09.2023
В МИД Белоруссии назвали глобальный продовольственный кризис рукотворным
Глобальный продовольственный кризис является рукотворным, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на сессии Генеральной... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T23:55
2023-09-23T23:55
2023-09-23T23:55
в мире
белоруссия
сергей алейник
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ООН, 23 сен – РИА Новости. Глобальный продовольственный кризис является рукотворным, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Где здравый смысл нам особенно необходим, так это в нахождении путей разрешения глобального продовольственного кризиса. В мире достаточно продовольствия для всех, и в то же время миллионы людей голодают. Это противоречие является результатом незаконных односторонних санкций, которые западные государства вводят в нарушение Устава ООН против неугодных им стран или в целях получения преимуществ в конкурентной экономической борьбе", - сказал Алейник. Он обратил внимание, что санкции ограничивают возможности в экспорте удобрений и продовольствия в развивающиеся государства, которые более всего в них нуждаются. "Следовательно, глобальный продовольственный кризис является рукотворным, а не системным. Как таковой его легко разрешить – необходимо лишь устранить незаконные барьеры. Страны, поставившие преграды, должны их убрать. И это касается не только глобальной продовольственной безопасности, но и всех других направлений международной жизни", - заявил глава МИД Белоруссии.
https://ria.ru/20230923/rasshirenie-1898268758.html
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в мире, белоруссия, сергей алейник, оон
В мире, Белоруссия, Сергей Алейник, ООН
В МИД Белоруссии назвали глобальный продовольственный кризис рукотворным
Алейник: глобальный продовольственный кризис является рукотворным