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Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове - РИА Новости, 23.09.2023
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19:22 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/koreya-1898238984.html
Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове
Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове - РИА Новости, 23.09.2023
Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове
Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:22
2023-09-23T19:22
в мире
россия
корейский полуостров
сша
сергей лавров
оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Тревожит нагнетание Вашингтоном и его азиатскими союзниками военной истерии на Корейском полуострове, где накапливается стратегический потенциал США", - сказал Лавров, выступая с трибуны ГА ООН. По его словам, российско-китайские инициативы о рассмотрении в качестве приоритетных гуманитарных и политических задач отвергаются.
https://ria.ru/20230906/koreya-1894561000.html
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в мире, россия, корейский полуостров, сша, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Корейский полуостров, США, Сергей Лавров, ООН
Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове

Лавров: Россия обеспокоена нагнетанием США истерии на Корейском полуострове

© AP Photo / Ahn Young-joonНа границе Северной и Южной Кореи
На границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
На границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Тревожит нагнетание Вашингтоном и его азиатскими союзниками военной истерии на Корейском полуострове, где накапливается стратегический потенциал США", - сказал Лавров, выступая с трибуны ГА ООН.
По его словам, российско-китайские инициативы о рассмотрении в качестве приоритетных гуманитарных и политических задач отвергаются.
На границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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В миреРоссияКорейский полуостровСШАСергей ЛавровООН
 
 
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