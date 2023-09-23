https://ria.ru/20230923/koreya-1898238984.html

Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове

Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове - РИА Новости, 23.09.2023

Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове

Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:22

2023-09-23T19:22

2023-09-23T19:22

в мире

россия

корейский полуостров

сша

сергей лавров

оон

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Тревожит нагнетание Вашингтоном и его азиатскими союзниками военной истерии на Корейском полуострове, где накапливается стратегический потенциал США", - сказал Лавров, выступая с трибуны ГА ООН. По его словам, российско-китайские инициативы о рассмотрении в качестве приоритетных гуманитарных и политических задач отвергаются.

https://ria.ru/20230906/koreya-1894561000.html

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корейский полуостров

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, корейский полуостров, сша, сергей лавров, оон