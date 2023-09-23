https://ria.ru/20230923/koreya-1898238984.html
Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове
Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове - РИА Новости, 23.09.2023
Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове
Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:22
2023-09-23T19:22
2023-09-23T19:22
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корейский полуостров
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Тревожит нагнетание Вашингтоном и его азиатскими союзниками военной истерии на Корейском полуострове, где накапливается стратегический потенциал США", - сказал Лавров, выступая с трибуны ГА ООН. По его словам, российско-китайские инициативы о рассмотрении в качестве приоритетных гуманитарных и политических задач отвергаются.
https://ria.ru/20230906/koreya-1894561000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, корейский полуостров, сша, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Корейский полуостров, США, Сергей Лавров, ООН
Россия обеспокоена нагнетанием США военной истерии на Корейском полуострове
Лавров: Россия обеспокоена нагнетанием США истерии на Корейском полуострове