https://ria.ru/20230923/kontrol-1898157314.html
Россия усилит контроль за водой и морепродуктами после сброса с "Фукусимы"
Россия усилит контроль за водой и морепродуктами после сброса с "Фукусимы" - РИА Новости, 23.09.2023
Россия усилит контроль за водой и морепродуктами после сброса с "Фукусимы"
Роспотребнадзор будет продолжать усиливать контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с японской АЭС "Фукусима", заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T06:11
2023-09-23T06:11
2023-09-23T06:11
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
аэс "фукусима"
терсо
япония
россия
владивосток
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор будет продолжать усиливать контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с японской АЭС "Фукусима", заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды со станции. Вода проходит очистку, а перед сбросом ее разбавляют морской водой. Россельхознадзор информировал о введении усиленного контроля рыбной продукции из Японии по радиологическим показателям. Приморское межрегиональное управление ведомства 31 августа впервые с начала сброса воды сообщило о проверке рыбы, добытой в РФ вблизи места сброса с "Фукусимы". Исследования прошли 443 пробы рыбной продукции. Превышение нормы радиологических показателей зафиксировано не было. "Мы, со своей стороны, усилили контроль и будем дальше его усиливать. Сейчас ведется дооснащение лаборатории во Владивостоке, чтобы проводить все исследования на месте, не отправляя в Москву. Хотя параллельный контроль необходим для чистоты исследований", - сказала Попова. Она уточнила, что контролируется продукция, вода и донные отложения там, где это возможно.
https://ria.ru/20230923/fukusima-1898152852.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэс "фукусима", терсо, япония, россия, владивосток
Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), АЭС "Фукусима", ТЕРСО, Япония, Россия, Владивосток
Россия усилит контроль за водой и морепродуктами после сброса с "Фукусимы"
Попова: контроль за водой и морепродуктами после сброса с "Фукусимы" усилится