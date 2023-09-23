https://ria.ru/20230923/klescheevka-1898183675.html

ВСУ потеряли боевую группу при попытке штурма в Клещеевке

ВСУ потеряли боевую группу при попытке штурма в Клещеевке - РИА Новости, 23.09.2023

ВСУ потеряли боевую группу при попытке штурма в Клещеевке

Киев потерял штурмовую группу, состоящую более чем из десяти силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в Клещеевке под Артемовском в Донецкой... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T11:55

2023-09-23T11:55

2023-09-23T15:43

специальная военная операция на украине

клещеевка

россия

артемовский

апты алаудинов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Киев потерял штурмовую группу, состоящую более чем из десяти силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в Клещеевке под Артемовском в Донецкой Народной Республике, видео последствий неудавшегося штурма оказалось в распоряжении РИА Новости. "Решили нашу оборону прощупать, штурмануть немного", — рассказал командир. На кадрах российские бойцы показывают трофейное оружие, а также погибших украинских солдат. Сегодня в Минобороны рассказали, что на Донецком направлении военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Северного и Марьинки.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Клещеевка якобы находится под контролем украинской армии. Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в комментарии РИА Новости опроверг слова украинского президента. Он сообщил, что ВСУ несут большие потери, но не оставляют попыток взять населенный пункт, при этом ситуация на участке устойчивая и контролируемая.Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне: украинские войска пытаются там закрепиться, но им не удается, так как российская армия сохраняет огневой контроль. По информации Минобороны, украинские войска несут в Клещеевке огромные потери.

https://ria.ru/20230923/ukraina-1898156525.html

клещеевка

россия

артемовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия неудачной атаки ВСУ под Артемовском Более 10 украинских силовиков уничтожены во время очередной попытки штурма Клещеевки под Артемовском. Кадры последствий неудачной атаки оказались в распоряжении РИА Новости. 2023-09-23T11:55 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

клещеевка, россия, артемовский, апты алаудинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире