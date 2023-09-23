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ВСУ потеряли боевую группу при попытке штурма в Клещеевке - РИА Новости, 23.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 23.09.2023 (обновлено: 15:43 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/klescheevka-1898183675.html
ВСУ потеряли боевую группу при попытке штурма в Клещеевке
ВСУ потеряли боевую группу при попытке штурма в Клещеевке - РИА Новости, 23.09.2023
ВСУ потеряли боевую группу при попытке штурма в Клещеевке
Киев потерял штурмовую группу, состоящую более чем из десяти силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в Клещеевке под Артемовском в Донецкой... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T11:55
2023-09-23T15:43
специальная военная операция на украине
клещеевка
россия
артемовский
апты алаудинов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Киев потерял штурмовую группу, состоящую более чем из десяти силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в Клещеевке под Артемовском в Донецкой Народной Республике, видео последствий неудавшегося штурма оказалось в распоряжении РИА Новости. "Решили нашу оборону прощупать, штурмануть немного", — рассказал командир. На кадрах российские бойцы показывают трофейное оружие, а также погибших украинских солдат. Сегодня в Минобороны рассказали, что на Донецком направлении военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Северного и Марьинки.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Клещеевка якобы находится под контролем украинской армии. Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в комментарии РИА Новости опроверг слова украинского президента. Он сообщил, что ВСУ несут большие потери, но не оставляют попыток взять населенный пункт, при этом ситуация на участке устойчивая и контролируемая.Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне: украинские войска пытаются там закрепиться, но им не удается, так как российская армия сохраняет огневой контроль. По информации Минобороны, украинские войска несут в Клещеевке огромные потери.
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клещеевка
россия
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96
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Последствия неудачной атаки ВСУ под Артемовском
Более 10 украинских силовиков уничтожены во время очередной попытки штурма Клещеевки под Артемовском. Кадры последствий неудачной атаки оказались в распоряжении РИА Новости.
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клещеевка, россия, артемовский, апты алаудинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Россия, Артемовский, Апты Алаудинов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ потеряли боевую группу при попытке штурма в Клещеевке

Киев потерял штурмовую группу при попытке штурма российских позиций в Клещеевке

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Киев потерял штурмовую группу, состоящую более чем из десяти силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в Клещеевке под Артемовском в Донецкой Народной Республике, видео последствий неудавшегося штурма оказалось в распоряжении РИА Новости.
«
"Решили нашу оборону прощупать, штурмануть немного", — рассказал командир.
На кадрах российские бойцы показывают трофейное оружие, а также погибших украинских солдат.
Сегодня в Минобороны рассказали, что на Донецком направлении военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Северного и Марьинки.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Клещеевка якобы находится под контролем украинской армии. Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в комментарии РИА Новости опроверг слова украинского президента. Он сообщил, что ВСУ несут большие потери, но не оставляют попыток взять населенный пункт, при этом ситуация на участке устойчивая и контролируемая.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне: украинские войска пытаются там закрепиться, но им не удается, так как российская армия сохраняет огневой контроль. По информации Минобороны, украинские войска несут в Клещеевке огромные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаРоссияАртемовскийАпты АлаудиновВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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