https://ria.ru/20230923/klescheevka-1898157158.html

Командир "Ахмата" сообщил об огромных потерях ВСУ при атаках на Клещеевку

Командир "Ахмата" сообщил об огромных потерях ВСУ при атаках на Клещеевку - РИА Новости, 23.09.2023

Командир "Ахмата" сообщил об огромных потерях ВСУ при атаках на Клещеевку

Украинская армия несет потери, но не оставляет попыток взять населенный пункт Клещеевка под Артемовском, однако ситуация на данном участке устойчивая и... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T06:08

2023-09-23T06:08

2023-09-23T06:32

специальная военная операция на украине

клещеевка

россия

артемовский

апты алаудинов

владимир зеленский

денис пушилин

в мире

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинская армия несет потери, но не оставляет попыток взять населенный пункт Клещеевка под Артемовском, однако ситуация на данном участке устойчивая и контролируемая, заявил РИА Новости заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.Ранее Владимир Зеленский о захвате Клещеевки украинской армией."Зеленский и его подчиненные о том, что Клещеевка у них полностью под контролем, заявляют с 4 июня,.. но, как мы знаем, до сих пор Клещеевка не находится под контролем украинских формирований", - сказал Алаудинов. Он уточнил, что украинские боевики зацепились за часть Клещеевки, овладев некоторыми высотами. "Оставшаяся часть высот находятся под нашим контролем и часть Клещеевки — тоже под нашим контролем. Есть серая зона, которая между нами, если противник туда заходит — мы его выбиваем, если мы туда заходим — они нас выбивают", - добавил он.По словам командира "Ахмата", армия Киева не оставляет попыток прорвать линию обороны на данном участке фронта. "Противник ежедневно пытается напирать, пробить этот участок в нашей линии обороны. На данный момент у него ничего не получается, до настоящего времени, по сути, он (противник – ред.) несет огромные потери, поэтому общая линия — ее можно считать устойчивой и на данный момент контролируемой на этом всем участке линии соприкосновения", - пояснил Алаудинов.Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне: украинские войска пытаются там закрепиться, но им не удается, так как российская армия сохраняет огневой контроль. По информации Минобороны, украинские войска несут в Клещеевке огромные потери.

https://ria.ru/20230920/klescheevka-1897462673.html

https://ria.ru/20230919/klescheevka-1897203713.html

клещеевка

россия

артемовский

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клещеевка, россия, артемовский, апты алаудинов, владимир зеленский, денис пушилин, в мире