Командир "Ахмата" сообщил об огромных потерях ВСУ при атаках на Клещеевку
Командир "Ахмата" Алаудинов: ВСУ несут потери, продолжая штурмовать Клещеевку
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинская армия несет потери, но не оставляет попыток взять населенный пункт Клещеевка под Артемовском, однако ситуация на данном участке устойчивая и контролируемая, заявил РИА Новости заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Ранее Владимир Зеленский о захвате Клещеевки украинской армией.
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"Зеленский и его подчиненные о том, что Клещеевка у них полностью под контролем, заявляют с 4 июня,.. но, как мы знаем, до сих пор Клещеевка не находится под контролем украинских формирований", - сказал Алаудинов.
Он уточнил, что украинские боевики зацепились за часть Клещеевки, овладев некоторыми высотами. "Оставшаяся часть высот находятся под нашим контролем и часть Клещеевки — тоже под нашим контролем. Есть серая зона, которая между нами, если противник туда заходит — мы его выбиваем, если мы туда заходим — они нас выбивают", - добавил он.
По словам командира "Ахмата", армия Киева не оставляет попыток прорвать линию обороны на данном участке фронта.
"Противник ежедневно пытается напирать, пробить этот участок в нашей линии обороны. На данный момент у него ничего не получается, до настоящего времени, по сути, он (противник – ред.) несет огромные потери, поэтому общая линия — ее можно считать устойчивой и на данный момент контролируемой на этом всем участке линии соприкосновения", - пояснил Алаудинов.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне: украинские войска пытаются там закрепиться, но им не удается, так как российская армия сохраняет огневой контроль. По информации Минобороны, украинские войска несут в Клещеевке огромные потери.