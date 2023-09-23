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Суд Кишинева арестовал двух лидеров оппозиции по делу о коррупции - РИА Новости, 23.09.2023
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15:16 23.09.2023 (обновлено: 15:55 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/kishinev-1898207043.html
Суд Кишинева арестовал двух лидеров оппозиции по делу о коррупции
Суд Кишинева арестовал двух лидеров оппозиции по делу о коррупции - РИА Новости, 23.09.2023
Суд Кишинева арестовал двух лидеров оппозиции по делу о коррупции
Суд Кишинева арестовал лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован по делу о коррупции и нелегальном... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:16
2023-09-23T15:55
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Суд Кишинева арестовал лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован по делу о коррупции и нелегальном финансировании политформирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе. &quot;Суд Кишинева назначил арест на 30 дней в СИЗО Александру Нестеровскому и домашний арест на 30 суток Ирине Лозован. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате&quot;, — рассказали в пресс-службе партии.Прокуратура республики 21 сентября провела двадцать обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день их задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора.Сегодня сторонники партии "Возрождения" провели акцию протеста перед зданием суда. Манифестанты скандировали "Долой Майя Санду". Они вышли с плакатами "Долой диктатуру", "Верните демократию". Накануне члены и активисты партии "Возрождение" провели акцию протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить депутатов и прекратить "политические репрессии". Представители партии "Возрождение" регулярно проводят пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политформирование запустило сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политсила объявила о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
https://ria.ru/20230923/moldaviya-1898188735.html
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
Суд Кишинева арестовал двух лидеров оппозиции по делу о коррупции

Суд Кишинева арестовал на 30 дней двух лидеров оппозиции по делу о коррупции

© Sputnik / Dmitrij OsmateskoЧлены оппозиционной партии "Renaștere-Возрождение" Александр Нестеровский и Ирина Лозован
Члены оппозиционной партии Renaștere-Возрождение Александр Нестеровский и Ирина Лозован - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko
Члены оппозиционной партии "Renaștere-Возрождение" Александр Нестеровский и Ирина Лозован. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Суд Кишинева арестовал лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован по делу о коррупции и нелегальном финансировании политформирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
«

"Суд Кишинева назначил арест на 30 дней в СИЗО Александру Нестеровскому и домашний арест на 30 суток Ирине Лозован. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате", — рассказали в пресс-службе партии.

Прокуратура республики 21 сентября провела двадцать обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день их задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора.
Сегодня сторонники партии "Возрождения" провели акцию протеста перед зданием суда. Манифестанты скандировали "Долой Майя Санду". Они вышли с плакатами "Долой диктатуру", "Верните демократию".
Митинг у здания суда в поддержку Александра Нестеровского - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
У здания суда в Молдавии проходит акция протеста
Вчера, 12:39
Накануне члены и активисты партии "Возрождение" провели акцию протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить депутатов и прекратить "политические репрессии".
Представители партии "Возрождение" регулярно проводят пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политформирование запустило сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политсила объявила о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Власти Молдавии устраивают беспредел, чтобы угодить Западу, заявил Додон
22 сентября, 11:55
 
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