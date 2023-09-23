https://ria.ru/20230923/kishinev-1898207043.html

Суд Кишинева арестовал двух лидеров оппозиции по делу о коррупции

Суд Кишинева арестовал двух лидеров оппозиции по делу о коррупции - РИА Новости, 23.09.2023

Суд Кишинева арестовал двух лидеров оппозиции по делу о коррупции

Суд Кишинева арестовал лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован по делу о коррупции и нелегальном... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:16

2023-09-23T15:16

2023-09-23T15:55

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КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Суд Кишинева арестовал лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован по делу о коррупции и нелегальном финансировании политформирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе. "Суд Кишинева назначил арест на 30 дней в СИЗО Александру Нестеровскому и домашний арест на 30 суток Ирине Лозован. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате", — рассказали в пресс-службе партии.Прокуратура республики 21 сентября провела двадцать обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день их задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора.Сегодня сторонники партии "Возрождения" провели акцию протеста перед зданием суда. Манифестанты скандировали "Долой Майя Санду". Они вышли с плакатами "Долой диктатуру", "Верните демократию". Накануне члены и активисты партии "Возрождение" провели акцию протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить депутатов и прекратить "политические репрессии". Представители партии "Возрождение" регулярно проводят пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политформирование запустило сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политсила объявила о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

https://ria.ru/20230923/moldaviya-1898188735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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