Суд Кишинева арестовал двух лидеров оппозиции по делу о коррупции
Суд Кишинева арестовал на 30 дней двух лидеров оппозиции по делу о коррупции
© Sputnik / Dmitrij OsmateskoЧлены оппозиционной партии "Renaștere-Возрождение" Александр Нестеровский и Ирина Лозован
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko
Члены оппозиционной партии "Renaștere-Возрождение" Александр Нестеровский и Ирина Лозован. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Суд Кишинева арестовал лидеров оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирину Лозован по делу о коррупции и нелегальном финансировании политформирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
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"Суд Кишинева назначил арест на 30 дней в СИЗО Александру Нестеровскому и домашний арест на 30 суток Ирине Лозован. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате", — рассказали в пресс-службе партии.
Прокуратура республики 21 сентября провела двадцать обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день их задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора.
Сегодня сторонники партии "Возрождения" провели акцию протеста перед зданием суда. Манифестанты скандировали "Долой Майя Санду". Они вышли с плакатами "Долой диктатуру", "Верните демократию".
Накануне члены и активисты партии "Возрождение" провели акцию протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить депутатов и прекратить "политические репрессии".
Представители партии "Возрождение" регулярно проводят пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политформирование запустило сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политсила объявила о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).