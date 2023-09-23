https://ria.ru/20230923/kipr-1898225838.html
Лидер турок-киприотов рассказал о торговых отношениях с Россией
Лидер турок-киприотов рассказал о торговых отношениях с Россией - РИА Новости, 23.09.2023
Лидер турок-киприотов рассказал о торговых отношениях с Россией
Власти Северного Кипра предпринимают все возможные усилия для того, чтобы добиться увеличения товарооборота с Россией, заявил РИА Новости лидер турок-киприотов... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:50
2023-09-23T17:50
2023-09-23T17:50
в мире
россия
турция
северный кипр
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743114581_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c4ec86fdf9a277b87820896f319eddd3.jpg
ООН, 23 сен – РИА Новости. Власти Северного Кипра предпринимают все возможные усилия для того, чтобы добиться увеличения товарооборота с Россией, заявил РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (на сегодняшний день не признана ни одной страной, кроме Турции). "Мы делаем все возможное для того, чтобы расширить наши связи с дружественными нам странами, имеющими торговый потенциал и перспективы в этой сфере. Россия – одна из них", - сказал Татар, принимавший участие в завершившейся неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Собеседник агентства добавил, что на Северном Кипре "очень ценят связи с Россией", что во многом является следствием тесных отношений между Россией и Турцией. "У нас имеются связи через Турцию, имеется торговля с Россией, включая поставки нашей коммерческой и сельскохозяйственной продукции, торговля через турецкие компании. На мой взгляд, это совершенно необходимо (расширять – ред.), - добавил он. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
https://ria.ru/20230923/kipr-1898225310.html
https://ria.ru/20230809/uslugi-1889149154.html
россия
турция
северный кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743114581_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c708ac9a090deb561589e3701f8579e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, северный кипр, оон
В мире, Россия, Турция, Северный Кипр, ООН
Лидер турок-киприотов рассказал о торговых отношениях с Россией
Лидер турок-киприотов рассказал об усилиях для наращивания торговли с Россией
ООН, 23 сен – РИА Новости. Власти Северного Кипра предпринимают все возможные усилия для того, чтобы добиться увеличения товарооборота с Россией, заявил РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (на сегодняшний день не признана ни одной страной, кроме Турции).
"Мы делаем все возможное для того, чтобы расширить наши связи с дружественными нам странами, имеющими торговый потенциал и перспективы в этой сфере. Россия – одна из них", - сказал Татар, принимавший участие в завершившейся неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
.
Власти Северного Кипра надеются на запуск авиасообщения с Россией
Собеседник агентства добавил, что на Северном Кипре "очень ценят связи с Россией", что во многом является следствием тесных отношений между Россией и Турцией.
"У нас имеются связи через Турцию, имеется торговля с Россией, включая поставки нашей коммерческой и сельскохозяйственной продукции, торговля через турецкие компании. На мой взгляд, это совершенно необходимо (расширять – ред.), - добавил он.
Кипр
де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции
. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Россия начнет оказание консульских услуг на севере Кипра