https://ria.ru/20230923/kipr-1898225838.html

Лидер турок-киприотов рассказал о торговых отношениях с Россией

Лидер турок-киприотов рассказал о торговых отношениях с Россией - РИА Новости, 23.09.2023

Лидер турок-киприотов рассказал о торговых отношениях с Россией

Власти Северного Кипра предпринимают все возможные усилия для того, чтобы добиться увеличения товарооборота с Россией, заявил РИА Новости лидер турок-киприотов... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T17:50

2023-09-23T17:50

2023-09-23T17:50

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россия

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северный кипр

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ООН, 23 сен – РИА Новости. Власти Северного Кипра предпринимают все возможные усилия для того, чтобы добиться увеличения товарооборота с Россией, заявил РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (на сегодняшний день не признана ни одной страной, кроме Турции). "Мы делаем все возможное для того, чтобы расширить наши связи с дружественными нам странами, имеющими торговый потенциал и перспективы в этой сфере. Россия – одна из них", - сказал Татар, принимавший участие в завершившейся неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Собеседник агентства добавил, что на Северном Кипре "очень ценят связи с Россией", что во многом является следствием тесных отношений между Россией и Турцией. "У нас имеются связи через Турцию, имеется торговля с Россией, включая поставки нашей коммерческой и сельскохозяйственной продукции, торговля через турецкие компании. На мой взгляд, это совершенно необходимо (расширять – ред.), - добавил он. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.

https://ria.ru/20230923/kipr-1898225310.html

https://ria.ru/20230809/uslugi-1889149154.html

россия

турция

северный кипр

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, турция, северный кипр, оон