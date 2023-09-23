https://ria.ru/20230923/kipr-1898225310.html

Власти Северного Кипра надеются на запуск авиасообщения с Россией

Власти Северного Кипра надеются на запуск авиасообщения с Россией - РИА Новости, 23.09.2023

Власти Северного Кипра надеются на запуск авиасообщения с Россией

Власти Северного Кипра готовы дать согласие на запуск прямого авиасообщения с Россией после соответствующего решения со стороны Москвы и надеются, что это... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T17:39

2023-09-23T17:39

2023-09-23T18:05

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ООН, 23 сен – РИА Новости. Власти Северного Кипра готовы дать согласие на запуск прямого авиасообщения с Россией после соответствующего решения со стороны Москвы и надеются, что это произойдет в ближайшее время, заявил РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (на сегодняшний день не признана ни одной страной, кроме Турции). "Я надеюсь, что россияне согласятся на прямые рейсы из Москвы в наш аэропорт, поскольку там большой трафик", - сказал Татар, принимавший участие в завершившейся неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщил собеседник агентства, власти непризнанной республики на текущий момент рассматривают запросы от двух российских авиакомпаний, которые перевозят на родине пассажиров "в больших количествах". Он не уточнил, о каких авиаперевозчиках идет речь. "Они – или другие – могут быть компаниями, которые захотят иметь прямые рейсы. Я готов санкционировать это, поскольку это будет отвечать интересам всех сторон", - отметил он, добавив, что этот шаг также требует обоюдного согласия со стороны РФ. Переговоры о запуске прямых рейсов между Россией и Северным Кипром продолжаются с прошлого года, однако до сих пор никаких реальных шагов предпринято не было, уточнил Татар. Он выразил уверенность, что налаживание прямого авиасообщения имеет большое значение, учитывая, что на Северном Кипре проживают "не менее 50 тысяч россиян", и немало турок-киприотов, в свою очередь, также желают посетить Россию. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.

https://ria.ru/20221112/kipr-1831025030.html

https://ria.ru/20230804/kipr-1888086047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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