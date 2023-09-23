Рейтинг@Mail.ru
Власти Северного Кипра надеются на запуск авиасообщения с Россией - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 23.09.2023 (обновлено: 18:05 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/kipr-1898225310.html
Власти Северного Кипра надеются на запуск авиасообщения с Россией
Власти Северного Кипра надеются на запуск авиасообщения с Россией - РИА Новости, 23.09.2023
Власти Северного Кипра надеются на запуск авиасообщения с Россией
Власти Северного Кипра готовы дать согласие на запуск прямого авиасообщения с Россией после соответствующего решения со стороны Москвы и надеются, что это... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:39
2023-09-23T18:05
в мире
северный кипр
россия
кипр
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898227019_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_68b5f42ea9ce442600e8a1608670c2af.jpg
ООН, 23 сен – РИА Новости. Власти Северного Кипра готовы дать согласие на запуск прямого авиасообщения с Россией после соответствующего решения со стороны Москвы и надеются, что это произойдет в ближайшее время, заявил РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (на сегодняшний день не признана ни одной страной, кроме Турции). "Я надеюсь, что россияне согласятся на прямые рейсы из Москвы в наш аэропорт, поскольку там большой трафик", - сказал Татар, принимавший участие в завершившейся неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщил собеседник агентства, власти непризнанной республики на текущий момент рассматривают запросы от двух российских авиакомпаний, которые перевозят на родине пассажиров "в больших количествах". Он не уточнил, о каких авиаперевозчиках идет речь. "Они – или другие – могут быть компаниями, которые захотят иметь прямые рейсы. Я готов санкционировать это, поскольку это будет отвечать интересам всех сторон", - отметил он, добавив, что этот шаг также требует обоюдного согласия со стороны РФ. Переговоры о запуске прямых рейсов между Россией и Северным Кипром продолжаются с прошлого года, однако до сих пор никаких реальных шагов предпринято не было, уточнил Татар. Он выразил уверенность, что налаживание прямого авиасообщения имеет большое значение, учитывая, что на Северном Кипре проживают "не менее 50 тысяч россиян", и немало турок-киприотов, в свою очередь, также желают посетить Россию. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.
https://ria.ru/20221112/kipr-1831025030.html
https://ria.ru/20230804/kipr-1888086047.html
северный кипр
россия
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898227019_0:0:2588:1941_1920x0_80_0_0_91d47a1c1e748f9e2ff33937b994ed32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северный кипр, россия, кипр, оон
В мире, Северный Кипр, Россия, Кипр, ООН
Власти Северного Кипра надеются на запуск авиасообщения с Россией

Власти Северного Кипра готовы одобрить запуск прямого авиасообщения с Россией

© AFP 2023 / BIROL BEBEKПрезидент киприотов-турок Эрсин Татар
Президент киприотов-турок Эрсин Татар - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / BIROL BEBEK
Президент киприотов-турок Эрсин Татар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен – РИА Новости. Власти Северного Кипра готовы дать согласие на запуск прямого авиасообщения с Россией после соответствующего решения со стороны Москвы и надеются, что это произойдет в ближайшее время, заявил РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой республики Северного Кипра (на сегодняшний день не признана ни одной страной, кроме Турции).
"Я надеюсь, что россияне согласятся на прямые рейсы из Москвы в наш аэропорт, поскольку там большой трафик", - сказал Татар, принимавший участие в завершившейся неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщил собеседник агентства, власти непризнанной республики на текущий момент рассматривают запросы от двух российских авиакомпаний, которые перевозят на родине пассажиров "в больших количествах". Он не уточнил, о каких авиаперевозчиках идет речь.
"Они – или другие – могут быть компаниями, которые захотят иметь прямые рейсы. Я готов санкционировать это, поскольку это будет отвечать интересам всех сторон", - отметил он, добавив, что этот шаг также требует обоюдного согласия со стороны РФ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Эрдоган ответил на заявления о признании Северного Кипра
12 ноября 2022, 12:41
Переговоры о запуске прямых рейсов между Россией и Северным Кипром продолжаются с прошлого года, однако до сих пор никаких реальных шагов предпринято не было, уточнил Татар. Он выразил уверенность, что налаживание прямого авиасообщения имеет большое значение, учитывая, что на Северном Кипре проживают "не менее 50 тысяч россиян", и немало турок-киприотов, в свою очередь, также желают посетить Россию.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.
Никосия, Северный Кипр - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Американский политик впервые прибыл в Северный Кипр через Турцию
4 августа, 00:07
 
В миреСеверный КипрРоссияКипрООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала