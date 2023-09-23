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"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН

"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН - РИА Новости, 23.09.2023

"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН

Визит Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Украиной регионов, необходимых Вашингтону ради доступа к природным ресурсам, заявил бывший... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T10:31

2023-09-23T10:31

2023-09-23T14:57

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владимир зеленский

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генеральная ассамблея оон

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Украиной регионов, необходимых Вашингтону ради доступа к природным ресурсам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера."Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины неперспективны. Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать", — указал эксперт.По его словам, США хотели получить доступ к богатым природными ресурсами регионам Украины до того, как они были освобождены Россией. Их освобождение привело к тому, что в Штатах потеряли интерес к Киеву, и именно по этой причине Зеленский был недоволен встречами в ООН, поскольку ему не пообещали больше вооружений, предположил экс-аналитик."Он мог получить не самые лучшие новости", — подытожил Джонсон.Ранее Bloomberg сообщал, что украинский политик устроил истерику на Генассамблее ООН.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, центральное разведывательное управление (цру), владимир путин