https://ria.ru/20230923/khod-1898175373.html
"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН
"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН - РИА Новости, 23.09.2023
"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН
Визит Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Украиной регионов, необходимых Вашингтону ради доступа к природным ресурсам, заявил бывший... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:31
2023-09-23T10:31
2023-09-23T14:57
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
оон
генеральная ассамблея оон
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960025_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_11f46ce047700d5bd39c323802303214.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Украиной регионов, необходимых Вашингтону ради доступа к природным ресурсам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера."Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины неперспективны. Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать", — указал эксперт.По его словам, США хотели получить доступ к богатым природными ресурсами регионам Украины до того, как они были освобождены Россией. Их освобождение привело к тому, что в Штатах потеряли интерес к Киеву, и именно по этой причине Зеленский был недоволен встречами в ООН, поскольку ему не пообещали больше вооружений, предположил экс-аналитик."Он мог получить не самые лучшие новости", — подытожил Джонсон.Ранее Bloomberg сообщал, что украинский политик устроил истерику на Генассамблее ООН.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230923/abrams-1898166134.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960025_56:0:2764:2031_1920x0_80_0_0_07d2b789d1fd20d0c8fd6e1f71333b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, центральное разведывательное управление (цру), владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Путин
"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН
Экс-аналитик ЦРУ: Украина потеряла регионы с привлекательными для США ресурсами