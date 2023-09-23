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"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН - РИА Новости, 23.09.2023
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10:31 23.09.2023 (обновлено: 14:57 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/khod-1898175373.html
"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН
"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН - РИА Новости, 23.09.2023
"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН
Визит Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Украиной регионов, необходимых Вашингтону ради доступа к природным ресурсам, заявил бывший... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:31
2023-09-23T14:57
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
оон
генеральная ассамблея оон
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Украиной регионов, необходимых Вашингтону ради доступа к природным ресурсам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.&quot;Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины неперспективны. Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать&quot;, — указал эксперт.По его словам, США хотели получить доступ к богатым природными ресурсами регионам Украины до того, как они были освобождены Россией. Их освобождение привело к тому, что в Штатах потеряли интерес к Киеву, и именно по этой причине Зеленский был недоволен встречами в ООН, поскольку ему не пообещали больше вооружений, предположил экс-аналитик.&quot;Он мог получить не самые лучшие новости&quot;, — подытожил Джонсон.Ранее Bloomberg сообщал, что украинский политик устроил истерику на Генассамблее ООН.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, центральное разведывательное управление (цру), владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Путин
"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН

Экс-аналитик ЦРУ: Украина потеряла регионы с привлекательными для США ресурсами

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери Украиной регионов, необходимых Вашингтону ради доступа к природным ресурсам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.
«

"Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины неперспективны. Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать", — указал эксперт.

По его словам, США хотели получить доступ к богатым природными ресурсами регионам Украины до того, как они были освобождены Россией. Их освобождение привело к тому, что в Штатах потеряли интерес к Киеву, и именно по этой причине Зеленский был недоволен встречами в ООН, поскольку ему не пообещали больше вооружений, предположил экс-аналитик.
«

"Он мог получить не самые лучшие новости", — подытожил Джонсон.

Ранее Bloomberg сообщал, что украинский политик устроил истерику на Генассамблее ООН.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров.
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийООНГенеральная Ассамблея ООНЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир Путин
 
 
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