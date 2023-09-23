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ЮНЕСКО включила пустыню Каракумы в Список всемирного наследия - РИА Новости, 23.09.2023
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06:52 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/karakumy-1898158519.html
ЮНЕСКО включила пустыню Каракумы в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО включила пустыню Каракумы в Список всемирного наследия - РИА Новости, 23.09.2023
ЮНЕСКО включила пустыню Каракумы в Список всемирного наследия
Пустынные экосистемы Туркмении "Берекетли Гарагум" ("Благодатные Каракумы"), "Гаплангыр", "Репетек" и "Ераджи" включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T06:52
2023-09-23T06:52
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узбекистан
казахстан
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АШХАБАД, 23 сен - РИА Новости. Пустынные экосистемы Туркмении "Берекетли Гарагум" ("Благодатные Каракумы"), "Гаплангыр", "Репетек" и "Ераджи" включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает МИД Туркмении. Это произошло на 45-й сессии Комитета всемирного наследия, прошедшей в Эр-Рияде. Туркменские пустынные экосистемы, среди которых наиболее известны Каракумы, были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках транснациональной серийной номинации "Холодные зимние пустыни Турана", представленной совместно Туркменией, Казахстаном и Узбекистаном. На сессии Комитета всемирного наследия было отмечено, что "Холодные зимние пустыни Турана" представляют собой модель непрерывных эколого-биологических процессов, определяющих адаптацию и выживание разнообразной флоры и фауны в изменяющихся экстремальных условиях окружающей среды. Также было подчеркнуто, что включение данных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО позволит странам укрепить международное сотрудничество для лучшего сохранения всех видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе.
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юнеско, туркмения, узбекистан, казахстан
ЮНЕСКО, Туркмения, Узбекистан, Казахстан
ЮНЕСКО включила пустыню Каракумы в Список всемирного наследия

МИД Туркмении: пустыня Каракумы включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

© РИА Новости / В. Чистяков | Перейти в медиабанкВерблюды на водопое в пустыне Каракумы, Туркмения
Верблюды на водопое в пустыне Каракумы, Туркмения - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / В. Чистяков
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Верблюды на водопое в пустыне Каракумы, Туркмения. Архивное фото
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АШХАБАД, 23 сен - РИА Новости. Пустынные экосистемы Туркмении "Берекетли Гарагум" ("Благодатные Каракумы"), "Гаплангыр", "Репетек" и "Ераджи" включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает МИД Туркмении.
Это произошло на 45-й сессии Комитета всемирного наследия, прошедшей в Эр-Рияде. Туркменские пустынные экосистемы, среди которых наиболее известны Каракумы, были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках транснациональной серийной номинации "Холодные зимние пустыни Турана", представленной совместно Туркменией, Казахстаном и Узбекистаном.
На сессии Комитета всемирного наследия было отмечено, что "Холодные зимние пустыни Турана" представляют собой модель непрерывных эколого-биологических процессов, определяющих адаптацию и выживание разнообразной флоры и фауны в изменяющихся экстремальных условиях окружающей среды.
Также было подчеркнуто, что включение данных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО позволит странам укрепить международное сотрудничество для лучшего сохранения всех видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе.
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