https://ria.ru/20230923/karakumy-1898158519.html

ЮНЕСКО включила пустыню Каракумы в Список всемирного наследия

ЮНЕСКО включила пустыню Каракумы в Список всемирного наследия - РИА Новости, 23.09.2023

ЮНЕСКО включила пустыню Каракумы в Список всемирного наследия

Пустынные экосистемы Туркмении "Берекетли Гарагум" ("Благодатные Каракумы"), "Гаплангыр", "Репетек" и "Ераджи" включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T06:52

2023-09-23T06:52

2023-09-23T06:52

юнеско

туркмения

узбекистан

казахстан

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АШХАБАД, 23 сен - РИА Новости. Пустынные экосистемы Туркмении "Берекетли Гарагум" ("Благодатные Каракумы"), "Гаплангыр", "Репетек" и "Ераджи" включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает МИД Туркмении. Это произошло на 45-й сессии Комитета всемирного наследия, прошедшей в Эр-Рияде. Туркменские пустынные экосистемы, среди которых наиболее известны Каракумы, были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках транснациональной серийной номинации "Холодные зимние пустыни Турана", представленной совместно Туркменией, Казахстаном и Узбекистаном. На сессии Комитета всемирного наследия было отмечено, что "Холодные зимние пустыни Турана" представляют собой модель непрерывных эколого-биологических процессов, определяющих адаптацию и выживание разнообразной флоры и фауны в изменяющихся экстремальных условиях окружающей среды. Также было подчеркнуто, что включение данных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО позволит странам укрепить международное сотрудничество для лучшего сохранения всех видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе.

https://ria.ru/20230918/ierikhon-1896888255.html

туркмения

узбекистан

казахстан

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юнеско, туркмения, узбекистан, казахстан