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В Азербайджане рассказали о работе по реинтеграции армян Карабаха - РИА Новости, 23.09.2023
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20:40 23.09.2023 (обновлено: 20:45 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/karabakh-1898250929.html
В Азербайджане рассказали о работе по реинтеграции армян Карабаха
В Азербайджане рассказали о работе по реинтеграции армян Карабаха - РИА Новости, 23.09.2023
В Азербайджане рассказали о работе по реинтеграции армян Карабаха
Поскольку антитеррористические мероприятия были приостановлены, Азербайджан в настоящее время приступил к практическим шагам по разоружению вооруженных... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:40
2023-09-23T20:45
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
армения
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БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Поскольку антитеррористические мероприятия были приостановлены, Азербайджан в настоящее время приступил к практическим шагам по разоружению вооруженных формирований и реинтеграции армян Карабаха на местах, сообщил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Поскольку антитеррористические мероприятия были приостановлены, Азербайджан в настоящее время приступил к практическим шагам по разоружению (вооруженных формирований - ред.) и реинтеграции (армян Карабаха - ред.) на местах… Антитеррористические мероприятия Азербайджана достигли поставленных целей. Армения и подчиненный ей незаконный режим были вынуждены согласиться на разоружение, ликвидацию всех так называемых структур и вывод сил из Азербайджана. Азербайджан полностью привержен своим целям по созданию стабильного, безопасного и процветающего Южного Кавказа", - заявил министр.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230923/karabakh-1898228819.html
азербайджан
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в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, армения
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения
В Азербайджане рассказали о работе по реинтеграции армян Карабаха

Глава МИД Азербайджана рассказал о шагах по реинтеграции армян Карабаха

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Степанакерт
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Поскольку антитеррористические мероприятия были приостановлены, Азербайджан в настоящее время приступил к практическим шагам по разоружению вооруженных формирований и реинтеграции армян Карабаха на местах, сообщил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Поскольку антитеррористические мероприятия были приостановлены, Азербайджан в настоящее время приступил к практическим шагам по разоружению (вооруженных формирований - ред.) и реинтеграции (армян Карабаха - ред.) на местах… Антитеррористические мероприятия Азербайджана достигли поставленных целей. Армения и подчиненный ей незаконный режим были вынуждены согласиться на разоружение, ликвидацию всех так называемых структур и вывод сил из Азербайджана. Азербайджан полностью привержен своим целям по созданию стабильного, безопасного и процветающего Южного Кавказа", - заявил министр.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Военная техника, захваченная во время боевых действий Вооруженными cилами Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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