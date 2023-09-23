https://ria.ru/20230923/karabakh-1898250929.html

В Азербайджане рассказали о работе по реинтеграции армян Карабаха

В Азербайджане рассказали о работе по реинтеграции армян Карабаха - РИА Новости, 23.09.2023

В Азербайджане рассказали о работе по реинтеграции армян Карабаха

Поскольку антитеррористические мероприятия были приостановлены, Азербайджан в настоящее время приступил к практическим шагам по разоружению вооруженных... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:40

2023-09-23T20:40

2023-09-23T20:45

в мире

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

армения

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БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Поскольку антитеррористические мероприятия были приостановлены, Азербайджан в настоящее время приступил к практическим шагам по разоружению вооруженных формирований и реинтеграции армян Карабаха на местах, сообщил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Поскольку антитеррористические мероприятия были приостановлены, Азербайджан в настоящее время приступил к практическим шагам по разоружению (вооруженных формирований - ред.) и реинтеграции (армян Карабаха - ред.) на местах… Антитеррористические мероприятия Азербайджана достигли поставленных целей. Армения и подчиненный ей незаконный режим были вынуждены согласиться на разоружение, ликвидацию всех так называемых структур и вывод сил из Азербайджана. Азербайджан полностью привержен своим целям по созданию стабильного, безопасного и процветающего Южного Кавказа", - заявил министр.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230923/karabakh-1898228819.html

азербайджан

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, армения