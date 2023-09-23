https://ria.ru/20230923/karabakh-1898229667.html

МВД Азербайджана сообщило о просьбах о гражданстве от армян из Карабаха

МВД Азербайджана сообщило о просьбах о гражданстве от армян из Карабаха - РИА Новости, 23.09.2023

МВД Азербайджана сообщило о просьбах о гражданстве от армян из Карабаха

Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства, заявил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана, РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T18:25

2023-09-23T18:25

2023-09-23T18:38

в мире

азербайджан

ереван

степанакерт

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства, заявил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант Эльшад Гаджиев. "Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства. Для этого может обратиться любой житель армянского происхождения, проживающий на этой территории, их дела находятся в центре внимания", - отметил он. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230923/razminirovanie-1898227527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, ереван, степанакерт, ситуация в нагорном карабахе