https://ria.ru/20230923/karabakh-1898229667.html
МВД Азербайджана сообщило о просьбах о гражданстве от армян из Карабаха
МВД Азербайджана сообщило о просьбах о гражданстве от армян из Карабаха - РИА Новости, 23.09.2023
МВД Азербайджана сообщило о просьбах о гражданстве от армян из Карабаха
Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства, заявил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана, РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:25
2023-09-23T18:25
2023-09-23T18:38
в мире
азербайджан
ереван
степанакерт
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 23 сен - РИА Новости. Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства, заявил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант Эльшад Гаджиев. "Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства. Для этого может обратиться любой житель армянского происхождения, проживающий на этой территории, их дела находятся в центре внимания", - отметил он. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230923/razminirovanie-1898227527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, азербайджан, ереван, степанакерт, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Ереван, Степанакерт, Ситуация в Нагорном Карабахе
МВД Азербайджана сообщило о просьбах о гражданстве от армян из Карабаха
МВД Азербайджана получило обращения о гражданстве от армян из Карабаха