https://ria.ru/20230923/iran-1898146509.html

Глава МИД Ирана ждет визит Лаврова в Тегеран

Глава МИД Ирана ждет визит Лаврова в Тегеран - РИА Новости, 23.09.2023

Глава МИД Ирана ждет визит Лаврова в Тегеран

Главу МИД РФ Сергея Лаврова ждут с визитом в Иране, заявил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T00:36

2023-09-23T00:36

2023-09-23T02:28

россия

нью-йорк (город)

иран

сергей лавров

владимир путин

генеральная ассамблея оон

оон

хосейн амир абдоллахиан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости. Главу МИД РФ Сергея Лаврова ждут с визитом в Иране, заявил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан. Его встреча с Лавровым проходит на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что договоренность о визите главы МИД РФ существует, в ходе поездки Лаврова планируется "финализация нашего долгосрочного соглашения" о стратегическом партнерстве. Абдоллахиан также передал "привет и наилучшие пожелания" от президента Ирана Эбрахима Раиси российскому лидеру Владимиру Путину. "К счастью, у нас очень позитивная повестка отношений между нашими странами. У нас очень хорошо идут переговоры по двусторонней и региональной тематике", - отметил он в начале встречи.В ходе встречи министры обменялись мнениями по важным международным темам, в частности они затронули острую региональную проблематику "с акцентом на ситуацию в Закавказье", добавили позднее в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств также обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес", - говорится в сообщении российского ведомства на сайте.

https://radiosputnik.ria.ru/20230630/shos-1881443829.html

https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897688672.html

россия

нью-йорк (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нью-йорк (город), иран, сергей лавров, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон, хосейн амир абдоллахиан