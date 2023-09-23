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Глава МИД Ирана ждет визит Лаврова в Тегеран - РИА Новости, 23.09.2023
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00:36 23.09.2023 (обновлено: 02:28 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/iran-1898146509.html
Глава МИД Ирана ждет визит Лаврова в Тегеран
Глава МИД Ирана ждет визит Лаврова в Тегеран - РИА Новости, 23.09.2023
Глава МИД Ирана ждет визит Лаврова в Тегеран
Главу МИД РФ Сергея Лаврова ждут с визитом в Иране, заявил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T00:36
2023-09-23T02:28
россия
нью-йорк (город)
иран
сергей лавров
владимир путин
генеральная ассамблея оон
оон
хосейн амир абдоллахиан
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Главу МИД РФ Сергея Лаврова ждут с визитом в Иране, заявил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан. Его встреча с Лавровым проходит на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что договоренность о визите главы МИД РФ существует, в ходе поездки Лаврова планируется "финализация нашего долгосрочного соглашения" о стратегическом партнерстве. Абдоллахиан также передал "привет и наилучшие пожелания" от президента Ирана Эбрахима Раиси российскому лидеру Владимиру Путину. "К счастью, у нас очень позитивная повестка отношений между нашими странами. У нас очень хорошо идут переговоры по двусторонней и региональной тематике", - отметил он в начале встречи.В ходе встречи министры обменялись мнениями по важным международным темам, в частности они затронули острую региональную проблематику "с акцентом на ситуацию в Закавказье", добавили позднее в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств также обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес", - говорится в сообщении российского ведомства на сайте.
https://radiosputnik.ria.ru/20230630/shos-1881443829.html
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россия, нью-йорк (город), иран, сергей лавров, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон, хосейн амир абдоллахиан
Россия, Нью-Йорк (город), Иран, Сергей Лавров, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Хосейн Амир Абдоллахиан
Глава МИД Ирана ждет визит Лаврова в Тегеран

МИД Ирана пригласил Лаврова в Тегеран для финализации долгосрочного соглашения

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Главу МИД РФ Сергея Лаврова ждут с визитом в Иране, заявил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан.
Его встреча с Лавровым проходит на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Он заявил, что договоренность о визите главы МИД РФ существует, в ходе поездки Лаврова планируется "финализация нашего долгосрочного соглашения" о стратегическом партнерстве.
Абдоллахиан также передал "привет и наилучшие пожелания" от президента Ирана Эбрахима Раиси российскому лидеру Владимиру Путину.
"К счастью, у нас очень позитивная повестка отношений между нашими странами. У нас очень хорошо идут переговоры по двусторонней и региональной тематике", - отметил он в начале встречи.

В ходе встречи министры обменялись мнениями по важным международным темам, в частности они затронули острую региональную проблематику "с акцентом на ситуацию в Закавказье", добавили позднее в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств также обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес", - говорится в сообщении российского ведомства на сайте.
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РоссияНью-Йорк (город)ИранСергей ЛавровВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООНООНХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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