https://ria.ru/20230923/imperiya-1898243759.html
Лавров с трибуны ООН назвал Запад "империей лжи"
Лавров с трибуны ООН назвал Запад "империей лжи" - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров с трибуны ООН назвал Запад "империей лжи"
Запад сегодня является "империей лжи" из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:50
2023-09-23T19:50
2023-09-23T21:07
в мире
россия
сергей лавров
оон
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898253314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a544942ea2ca89ed7f537969171c2d3.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Запад сегодня является "империей лжи" из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Своего рода "визитной карточкой" коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность. Привыкшие смотреть на остальной мир свысока американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют", - сказал Лавров, выступая на ГА ООН. Министр напомнил, что, как говорил ранее президент РФ Владимир Путин, "Запад являет собой самую настоящую "империю лжи".
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898253314_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_ca30e4d60119b1f885089cd888978f47.jpg
Лавров: "Запад сегодня является "империей лжи" из-за своей привычки нарушать обещания"
Запад сегодня является "империей лжи" из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Своего рода "визитной карточкой" коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность. Привыкшие смотреть на остальной мир свысока американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют", - сказал Лавров, выступая на ГА ООН.
2023-09-23T19:50
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, оон, владимир путин
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Владимир Путин
Лавров с трибуны ООН назвал Запад "империей лжи"
Лавров: Запад является "империей лжи" из-за своей недоговороспособности