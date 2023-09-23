https://ria.ru/20230923/imperiya-1898243759.html

Лавров с трибуны ООН назвал Запад "империей лжи"

Лавров с трибуны ООН назвал Запад "империей лжи" - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров с трибуны ООН назвал Запад "империей лжи"

Запад сегодня является "империей лжи" из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:50

2023-09-23T19:50

2023-09-23T21:07

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оон

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Запад сегодня является "империей лжи" из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Своего рода "визитной карточкой" коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность. Привыкшие смотреть на остальной мир свысока американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют", - сказал Лавров, выступая на ГА ООН. Министр напомнил, что, как говорил ранее президент РФ Владимир Путин, "Запад являет собой самую настоящую "империю лжи".

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html

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Лавров: "Запад сегодня является "империей лжи" из-за своей привычки нарушать обещания" Запад сегодня является "империей лжи" из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Своего рода "визитной карточкой" коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность. Привыкшие смотреть на остальной мир свысока американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют", - сказал Лавров, выступая на ГА ООН. 2023-09-23T19:50 true PT0M22S

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в мире, россия, сергей лавров, оон, владимир путин