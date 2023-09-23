https://ria.ru/20230923/gumpomosch-1898148858.html
Россия, Иран и Турция отметили важность гуманитарной помощи для Сирии
Россия, Иран и Турция отметили важность гуманитарной помощи для Сирии - РИА Новости, 23.09.2023
Россия, Иран и Турция отметили важность гуманитарной помощи для Сирии
Министры иностранных дел РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан отметили на встрече в Нью-Йорке важность гуманитарной помощи... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T01:44
2023-09-23T01:44
2023-09-23T01:44
сирия
иран
турция
в мире
гейр педерсен
сергей лавров
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оон
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан отметили на встрече в Нью-Йорке важность гуманитарной помощи для Сирии, в том числе для ее постконфликтного восстановления, сообщает российское ведомство. Ранее сообщалось, что главы МИД РФ, Ирана и Турции проводят встречу в астанинском формате на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН. Чуть позже к ним присоединился спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен. "Проведен углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее с акцентом на задачи обеспечения устойчивой стабилизации в этой стране. В данном контексте подчеркнута ведущая роль "астанинского формата" и подтвержден настрой тройки государств-гарантов на продолжение консолидированных усилий по содействию комплексному урегулированию в Сирии на основе строгой приверженности принципам уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Акцентирована востребованность мобилизации внешней помощи САР, в том числе в интересах ее постконфликтного восстановления и активизации возвращения на родину сирийских беженцев", - говорится в сообщении МИД на сайте. Отмечается, что после трехсторонней встречи министры провели консультации со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном по следующим темам: продвижения политического процесса, "ведомого и осуществляемого самими сирийцами" при поддержке ООН, налаживания эффективной деятельности межсирийского Конституционного комитета. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся жителям Сирии в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права, "без дискриминации и политизации".
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сирия, иран, турция, в мире, гейр педерсен, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, оон, генеральная ассамблея оон
Сирия, Иран, Турция, В мире, Гейр Педерсен, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия, Иран и Турция отметили важность гуманитарной помощи для Сирии
Главы МИД Ирана, Турции и России отметили важность гуманитарной помощи для Сирии
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан отметили на встрече в Нью-Йорке важность гуманитарной помощи для Сирии, в том числе для ее постконфликтного восстановления, сообщает российское ведомство.
Ранее сообщалось, что главы МИД РФ, Ирана и Турции проводят встречу в астанинском формате на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН
. Чуть позже к ним присоединился спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен
.
"Проведен углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее с акцентом на задачи обеспечения устойчивой стабилизации в этой стране. В данном контексте подчеркнута ведущая роль "астанинского формата" и подтвержден настрой тройки государств-гарантов на продолжение консолидированных усилий по содействию комплексному урегулированию в Сирии на основе строгой приверженности принципам уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Акцентирована востребованность мобилизации внешней помощи САР, в том числе в интересах ее постконфликтного восстановления и активизации возвращения на родину сирийских беженцев", - говорится в сообщении МИД на сайте.
Отмечается, что после трехсторонней встречи министры провели консультации со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном по следующим темам: продвижения политического процесса, "ведомого и осуществляемого самими сирийцами" при поддержке ООН, налаживания эффективной деятельности межсирийского Конституционного комитета. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся жителям Сирии в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права, "без дискриминации и политизации".
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