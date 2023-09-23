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"Ничего не сделано": в Киеве ужаснулись состоянием украинских городов - РИА Новости, 23.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 23.09.2023 (обновлено: 20:57 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/goroda-1898217926.html
"Ничего не сделано": в Киеве ужаснулись состоянием украинских городов
"Ничего не сделано": в Киеве ужаснулись состоянием украинских городов - РИА Новости, 23.09.2023
"Ничего не сделано": в Киеве ужаснулись состоянием украинских городов
Украинское правительство не вкладывается в восстановление поврежденных от военных действий городов, хотя Запад выделяет на это деньги, заявил бывший советник... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:42
2023-09-23T20:57
в мире
киев
мариуполь
сша
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинское правительство не вкладывается в восстановление поврежденных от военных действий городов, хотя Запад выделяет на это деньги, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Посмотрите, что происходит в городах. &lt;…&gt; Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь", — отметил он.Соскин предположил, что переданные Западом деньги были разворованы."Может ли власть защитить? Нет, не может", — резюмировал онНа этой неделе спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную Киеву американскую помощь.
https://ria.ru/20230923/ugroza-1898168426.html
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киев
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в мире, киев, мариуполь, сша, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма
В мире, Киев, Мариуполь, США, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Специальная военная операция на Украине
"Ничего не сделано": в Киеве ужаснулись состоянием украинских городов

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не восстанавливает поврежденные города

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинское правительство не вкладывается в восстановление поврежденных от военных действий городов, хотя Запад выделяет на это деньги, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Посмотрите, что происходит в городах. <…> Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь", — отметил он.
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Соскин предположил, что переданные Западом деньги были разворованы.
"Может ли власть защитить? Нет, не может", — резюмировал он
На этой неделе спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную Киеву американскую помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМариупольСШАОлег СоскинВладимир ЗеленскийЛеонид Кучма
 
 
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