https://ria.ru/20230923/goroda-1898217926.html

"Ничего не сделано": в Киеве ужаснулись состоянием украинских городов

"Ничего не сделано": в Киеве ужаснулись состоянием украинских городов - РИА Новости, 23.09.2023

"Ничего не сделано": в Киеве ужаснулись состоянием украинских городов

Украинское правительство не вкладывается в восстановление поврежденных от военных действий городов, хотя Запад выделяет на это деньги, заявил бывший советник... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:42

2023-09-23T16:42

2023-09-23T20:57

в мире

киев

мариуполь

сша

олег соскин

владимир зеленский

леонид кучма

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинское правительство не вкладывается в восстановление поврежденных от военных действий городов, хотя Запад выделяет на это деньги, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Посмотрите, что происходит в городах. <…> Ничего особенного там не сделано. Русские сделали в Мариуполе больше, чем Зеленский и его режим в украинских городах, хотя выделялись огромные западные деньги на эту помощь", — отметил он.Соскин предположил, что переданные Западом деньги были разворованы."Может ли власть защитить? Нет, не может", — резюмировал онНа этой неделе спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, а будет требовать отчетности за предоставленную Киеву американскую помощь.

https://ria.ru/20230923/ugroza-1898168426.html

https://ria.ru/20230923/pomosch-1898197264.html

киев

мариуполь

сша

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в мире, киев, мариуполь, сша, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма