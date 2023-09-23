https://ria.ru/20230923/gonkong-1898151819.html
Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных 179 миллионов долларов
Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных 179 миллионов долларов - РИА Новости, 23.09.2023
Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных 179 миллионов долларов
Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более 179 миллионов долларов, пишет местная газета... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T02:57
2023-09-23T02:57
2023-09-23T05:30
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более 179 миллионов долларов, пишет местная газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.В полицию поступило более 2260 жалоб от жертв мошенников, были задержаны порядка 11 человек. Махинация была названа крупнейшей в истории Гонконга."Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу и зарубежным платформам торговли виртуальными активами, чтобы перехватить криптовалюту, связанную с крупнейшей в истории города финансовой аферой, в ходе которой у инвесторов было украдено около 1,4 миллиарда гонконгских долларов (179 миллионов долларов США)", - говорится в статье.Согласно источнику, часть связанной с махинациями криптовалюты удалось заморозить. Однако работа по поиску остальных средств еще продолжается. Для мониторинга переводов цифровой валюты в сети была привлечена группа местных офицеров.В случае обнаружения подозрительных переводов они обратятся в правоохранительные органы "через Интерпол" и зарубежные платформы для заморозки цифровых средств.По информации SCMP, аналитические компании Blockchain Bitrace и 0xScope стали сообщать о "необычных оттоках" токенов из кошельков, связанных с JPEX после предупреждения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам накануне о подозрительных операциях платформ. После этого JPEX начала взимать высокие комиссии за обработку вывода средств с пользователей, от 955 до 999 долларов.
https://ria.ru/20230919/ii-1897313925.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гонконг, сша, интерпол, в мире
Гонконг, США, Интерпол, В мире
Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных 179 миллионов долларов
SCMP: Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных 179 миллионов долларов
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более 179 миллионов долларов, пишет местная газета South China Morning Post
(SCMP) со ссылкой на источники.
В полицию поступило более 2260 жалоб от жертв мошенников, были задержаны порядка 11 человек. Махинация была названа крупнейшей в истории Гонконга.
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"Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу и зарубежным платформам торговли виртуальными активами, чтобы перехватить криптовалюту, связанную с крупнейшей в истории города финансовой аферой, в ходе которой у инвесторов было украдено около 1,4 миллиарда гонконгских долларов (179 миллионов долларов США
)", - говорится в статье.
Согласно источнику, часть связанной с махинациями криптовалюты удалось заморозить. Однако работа по поиску остальных средств еще продолжается. Для мониторинга переводов цифровой валюты в сети была привлечена группа местных офицеров.
В случае обнаружения подозрительных переводов они обратятся в правоохранительные органы "через Интерпол" и зарубежные платформы для заморозки цифровых средств.
По информации SCMP, аналитические компании Blockchain Bitrace и 0xScope стали сообщать о "необычных оттоках" токенов из кошельков, связанных с JPEX после предупреждения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам накануне о подозрительных операциях платформ. После этого JPEX начала взимать высокие комиссии за обработку вывода средств с пользователей, от 955 до 999 долларов.
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