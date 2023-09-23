Рейтинг@Mail.ru
Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных 179 миллионов долларов - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 23.09.2023 (обновлено: 05:30 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/gonkong-1898151819.html
Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных 179 миллионов долларов
Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных 179 миллионов долларов - РИА Новости, 23.09.2023
Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных 179 миллионов долларов
Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более 179 миллионов долларов, пишет местная газета... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T02:57
2023-09-23T05:30
гонконг
сша
интерпол
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153315/84/1533158486_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_7ffe02fb392838e0390c0e0e3b70d21b.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более 179 миллионов долларов, пишет местная газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.В полицию поступило более 2260 жалоб от жертв мошенников, были задержаны порядка 11 человек. Махинация была названа крупнейшей в истории Гонконга."Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу и зарубежным платформам торговли виртуальными активами, чтобы перехватить криптовалюту, связанную с крупнейшей в истории города финансовой аферой, в ходе которой у инвесторов было украдено около 1,4 миллиарда гонконгских долларов (179 миллионов долларов США)", - говорится в статье.Согласно источнику, часть связанной с махинациями криптовалюты удалось заморозить. Однако работа по поиску остальных средств еще продолжается. Для мониторинга переводов цифровой валюты в сети была привлечена группа местных офицеров.В случае обнаружения подозрительных переводов они обратятся в правоохранительные органы "через Интерпол" и зарубежные платформы для заморозки цифровых средств.По информации SCMP, аналитические компании Blockchain Bitrace и 0xScope стали сообщать о "необычных оттоках" токенов из кошельков, связанных с JPEX после предупреждения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам накануне о подозрительных операциях платформ. После этого JPEX начала взимать высокие комиссии за обработку вывода средств с пользователей, от 955 до 999 долларов.
https://ria.ru/20230919/ii-1897313925.html
https://ria.ru/20230831/pensionerka-1893403746.html
гонконг
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153315/84/1533158486_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_48d5949ed554dbaa70d17babde355c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гонконг, сша, интерпол, в мире
Гонконг, США, Интерпол, В мире
Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных 179 миллионов долларов

SCMP: Гонконг обратился в Интерпол для поиска украденных 179 миллионов долларов

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более 179 миллионов долларов, пишет местная газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.
В полицию поступило более 2260 жалоб от жертв мошенников, были задержаны порядка 11 человек. Махинация была названа крупнейшей в истории Гонконга.
Цифровой помощник, созданный при помощи искусственного интеллекта для работы Полиции Крыма
Полиция Крыма завела виртуальную помощницу для борьбы с мошенниками
19 сентября, 17:25
"Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу и зарубежным платформам торговли виртуальными активами, чтобы перехватить криптовалюту, связанную с крупнейшей в истории города финансовой аферой, в ходе которой у инвесторов было украдено около 1,4 миллиарда гонконгских долларов (179 миллионов долларов США)", - говорится в статье.
Согласно источнику, часть связанной с махинациями криптовалюты удалось заморозить. Однако работа по поиску остальных средств еще продолжается. Для мониторинга переводов цифровой валюты в сети была привлечена группа местных офицеров.
В случае обнаружения подозрительных переводов они обратятся в правоохранительные органы "через Интерпол" и зарубежные платформы для заморозки цифровых средств.
По информации SCMP, аналитические компании Blockchain Bitrace и 0xScope стали сообщать о "необычных оттоках" токенов из кошельков, связанных с JPEX после предупреждения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам накануне о подозрительных операциях платформ. После этого JPEX начала взимать высокие комиссии за обработку вывода средств с пользователей, от 955 до 999 долларов.
Сотрудник МВД России - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В Вологде пенсионерка отдала почти семь миллионов рублей мошенникам
31 августа, 14:41
 
ГонконгСШАИнтерполВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала