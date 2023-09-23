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Германия следует за США в вопросе поставки ракет Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
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14:43 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/germaniya-1898204175.html
Германия следует за США в вопросе поставки ракет Украине, пишут СМИ
Германия следует за США в вопросе поставки ракет Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
Германия следует за США в вопросе поставки ракет Украине, пишут СМИ
Передача США оперативно-тактических ракет ATACMS Украине может побудить Германию отправить ракеты дальнего действия Taurus, пишет издание Wall Street Journal. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:43
2023-09-23T14:43
в мире
украина
германия
киев
анналена бербок
сергей лавров
ard
нато
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Передача США оперативно-тактических ракет ATACMS Украине может побудить Германию отправить ракеты дальнего действия Taurus, пишет издание Wall Street Journal. Как отмечает издание, Берлин "следует за Вашингтоном" в вопросах поставки нового вооружения Киеву. "Передача Соединенными Штатами ATACMS может... побудить Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus", - отмечает газета. Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников также отмечает, что США могут отправить небольшое число ракет ATACMS Украине в ближайшие недели. Согласно изданию, позднее страна сможет предоставить больше ракет. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла в интервью телеканалу ARD, что решение о поставках ракет Taurus будет принято, когда все технические аспекты будут прояснены. Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на выраженную на повышенных тонах просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Киеву Taurus - министр подчеркнул, что Берлин и так уже оказал Киеву объемную военную помощь. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230923/atacms-1898145783.html
https://ria.ru/20230915/taurus-1896502561.html
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в мире, украина, германия, киев, анналена бербок, сергей лавров, ard, нато, борис писториус
В мире, Украина, Германия, Киев, Анналена Бербок, Сергей Лавров, ARD, НАТО, Борис Писториус
Германия следует за США в вопросе поставки ракет Украине, пишут СМИ

WSJ: передача США ракет ATACMS Украине может побудить Германию передать Taurus

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Передача США оперативно-тактических ракет ATACMS Украине может побудить Германию отправить ракеты дальнего действия Taurus, пишет издание Wall Street Journal.
Как отмечает издание, Берлин "следует за Вашингтоном" в вопросах поставки нового вооружения Киеву.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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"Передача Соединенными Штатами ATACMS может... побудить Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus", - отмечает газета.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников также отмечает, что США могут отправить небольшое число ракет ATACMS Украине в ближайшие недели. Согласно изданию, позднее страна сможет предоставить больше ракет.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла в интервью телеканалу ARD, что решение о поставках ракет Taurus будет принято, когда все технические аспекты будут прояснены.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на выраженную на повышенных тонах просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Киеву Taurus - министр подчеркнул, что Берлин и так уже оказал Киеву объемную военную помощь.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаГерманияКиевАнналена БербокСергей ЛавровARDНАТОБорис Писториус
 
 
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