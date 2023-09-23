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Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима" - РИА Новости, 23.09.2023
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03:24 23.09.2023 (обновлено: 03:33 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/fukusima-1898152852.html
Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима"
Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима" - РИА Новости, 23.09.2023
Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима"
Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС "Фукусима" в России не выявлено, но этот процесс только начался и будет эффект накопления, заявила в интервью... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T03:24
2023-09-23T03:33
россия
япония
общество
анна попова
аэс "фукусима"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
терсо
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС "Фукусима" в России не выявлено, но этот процесс только начался и будет эффект накопления, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что Россия практически не получает продукции из Японии, но в российских территориальных водах, там, где рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты. "На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления", - сказала Попова.Данный процесс, отметила она, только начался и еще никак себя не проявил. "Но накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будет увеличиваться", - предупредила глава Роспотребнадзора.Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды со станции. Вода проходит очистку, а перед сбросом ее разбавляют морской водой.Россельхознадзор усилил контроль рыбной продукции из Японии по радиологическим показателям. Приморское межрегиональное управление ведомства 31 августа впервые с начала сброса воды сообщило о проверке рыбы, добытой в России вблизи места сброса с "Фукусимы". Исследования прошли 443 пробы рыбной продукции. Превышение нормы радиологических показателей не зафиксировали.
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россия, япония, общество, анна попова, аэс "фукусима", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), терсо
Россия, Япония, Общество, Анна Попова, АЭС "Фукусима", Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ТЕРСО
Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима"

Попова: после сброса с "Фукусимы" трития в воде не нашли, есть эффект накопления

© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС "Фукусима" в России не выявлено, но этот процесс только начался и будет эффект накопления, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что Россия практически не получает продукции из Японии, но в российских территориальных водах, там, где рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты. "На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления", - сказала Попова.
Данный процесс, отметила она, только начался и еще никак себя не проявил. "Но накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будет увеличиваться", - предупредила глава Роспотребнадзора.
Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды со станции. Вода проходит очистку, а перед сбросом ее разбавляют морской водой.
Россельхознадзор усилил контроль рыбной продукции из Японии по радиологическим показателям. Приморское межрегиональное управление ведомства 31 августа впервые с начала сброса воды сообщило о проверке рыбы, добытой в России вблизи места сброса с "Фукусимы". Исследования прошли 443 пробы рыбной продукции. Превышение нормы радиологических показателей не зафиксировали.
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РоссияЯпонияОбществоАнна ПоповаАЭС "Фукусима"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТЕРСО
 
 
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