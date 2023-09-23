https://ria.ru/20230923/fukusima-1898152852.html

Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима"

Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима" - РИА Новости, 23.09.2023

Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима"

Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС "Фукусима" в России не выявлено, но этот процесс только начался и будет эффект накопления, заявила в интервью... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T03:24

2023-09-23T03:24

2023-09-23T03:33

россия

япония

общество

анна попова

аэс "фукусима"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

терсо

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС "Фукусима" в России не выявлено, но этот процесс только начался и будет эффект накопления, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что Россия практически не получает продукции из Японии, но в российских территориальных водах, там, где рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты. "На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления", - сказала Попова.Данный процесс, отметила она, только начался и еще никак себя не проявил. "Но накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будет увеличиваться", - предупредила глава Роспотребнадзора.Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды со станции. Вода проходит очистку, а перед сбросом ее разбавляют морской водой.Россельхознадзор усилил контроль рыбной продукции из Японии по радиологическим показателям. Приморское межрегиональное управление ведомства 31 августа впервые с начала сброса воды сообщило о проверке рыбы, добытой в России вблизи места сброса с "Фукусимы". Исследования прошли 443 пробы рыбной продукции. Превышение нормы радиологических показателей не зафиксировали.

https://ria.ru/20230918/fukusima-1896883354.html

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япония

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россия, япония, общество, анна попова, аэс "фукусима", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), терсо