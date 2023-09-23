https://ria.ru/20230923/frg-1898186334.html
Уровень поддержки правительства ФРГ достиг антирекорда, показал опрос
Уровень поддержки правительства ФРГ достиг антирекорда, показал опрос - РИА Новости, 23.09.2023
Уровень поддержки правительства ФРГ достиг антирекорда, показал опрос
Число немцев, поддерживающих правящую коалицию, достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года, свидетельствуют результаты исследования института Insa РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:16
2023-09-23T12:16
2023-09-23T15:28
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БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости. Число немцев, поддерживающих правящую коалицию, достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года, свидетельствуют результаты исследования института Insa для газеты Bild am Sonntag.Его участникам задали вопрос, за какую партию они отдали бы голос, если бы выборы состоялись на этих выходных. Выяснилось, что общий уровень поддержки правящей коалиции составил лишь 37%, что стало самым низким уровнем (минус 15%) со времен прошлых выборов.За входящую в коалицию партию социал-демократов (СДПГ) проголосовали бы 17% (минус 8,7% по сравнению с 2021-м), за "Зеленых" — 14% (минус 0,8%), а за Свободную демократическую партию (СвДП) — шесть процентов (минус 5,5%).В начале сентября коалиция уже показала на тот момент худший свой результат, набрав лишь 38%.Самыми популярными политическими силами остаются Христианско-демократический союз (ХДС), за который проголосовали бы 27% избирателей, и "Альтернатива для Германии" с 22%. Партия "Левые" — без изменений: набрала пять процентов.Опрос провели с 18 по 22 сентября, в нем приняли участие 1203 человека.
https://ria.ru/20230921/sholts-1897710628.html
https://ria.ru/20230921/sholts-1897681495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, хдс/хсс
В мире, Германия, ХДС/ХСС
Уровень поддержки правительства ФРГ достиг антирекорда, показал опрос
Insa: уровень поддержки правительства ФРГ опустился до антирекорда, составив 37%
БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости.
Число немцев, поддерживающих правящую коалицию, достигло очередного минимума со времен выборов 2021 года, свидетельствуют результаты исследования института Insa для газеты Bild am Sonntag
.
Его участникам задали вопрос, за какую партию они отдали бы голос, если бы выборы состоялись на этих выходных. Выяснилось, что общий уровень поддержки правящей коалиции составил лишь 37%, что стало самым низким уровнем (минус 15%) со времен прошлых выборов.
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За входящую в коалицию партию социал-демократов (СДПГ) проголосовали бы 17% (минус 8,7% по сравнению с 2021-м), за "Зеленых" — 14% (минус 0,8%), а за Свободную демократическую партию (СвДП) — шесть процентов (минус 5,5%).
В начале сентября коалиция уже показала на тот момент худший свой результат, набрав лишь 38%.
Самыми популярными политическими силами остаются Христианско-демократический союз (ХДС
), за который проголосовали бы 27% избирателей, и "Альтернатива для Германии" с 22%. Партия "Левые" — без изменений: набрала пять процентов.
Опрос провели с 18 по 22 сентября, в нем приняли участие 1203 человека.
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