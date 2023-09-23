https://ria.ru/20230923/frantsiya-1898228218.html
Папа Франциск и Макрон обсудили проблемы эвтаназии
Папа Франциск и Макрон обсудили проблемы эвтаназии - РИА Новости, 23.09.2023
Папа Франциск и Макрон обсудили проблемы эвтаназии
Президент Франции Эммануэль Макрон и Папа Римский Франциск обсудили за закрытыми дверьми миграционный кризис и вопросы ассистированного ухода из жизни, передает РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:08
2023-09-23T18:08
2023-09-23T18:51
религия
в мире
франция
украина
африка
франциск (хорхе марио бергольо)
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Папа Римский Франциск обсудили за закрытыми дверьми миграционный кризис и вопросы ассистированного ухода из жизни, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве. "В субботу Эммануэль Макрон говорил с папой Франциском не только о проблемах миграции, но и о конце жизни, представив ему "график" и "методологию" законопроекта, который ожидается по этой второй теме "в ближайшие недели"", - сказано в тексте. Как отметили в окружении президента, несмотря на то, что понтифик осудил европейских политиков за "безразличие" к проблемам мигрантов, по этому вопросу "Франции нечего краснеть, это страна гостеприимства и интеграции". Что касается законопроекта об эвтаназии, Макрон "не стал вдаваться в подробности его содержания" в ходе беседы. "Святой Отец очень чувствителен к тому, что может сделать Франция", - приводятся слова из окружения главы государства. Отмечается, что в основном встреча, которая длилась около получаса, была посвящена международной ситуации, в частности Украине, Африке, Нагорному Карабаху и вопросам экологии. Ранее в ходе заключительной сессии встречи средиземноморских эпископов в субботу понтифик осудил безразличие европейских политиков к проблемам мигрантов и предостерег людей от "ложно-достойной перспективы спокойной смерти, которая в действительности соленее морских вод". В пятницу начался двухдневный визит папы Римского Франциска в Марселе, в ходе которого он принял участие в католической инициативе "Средиземноморские встречи" и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В субботу понтифик проведет мессу на стадионе "Оранж Велодром", на которой ожидается от 60 до 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20230923/makron-1898192327.html
https://ria.ru/20230921/papa-1897819061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, африка, франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон
Религия, В мире, Франция, Украина, Африка, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Эммануэль Макрон
Папа Франциск и Макрон обсудили проблемы эвтаназии
Папа Франциск и президент Франции Макрон обсудили проблемы миграции и эвтаназии
ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Папа Римский Франциск обсудили за закрытыми дверьми миграционный кризис и вопросы ассистированного ухода из жизни, передает в субботу агентство Франс Пресс
со ссылкой на источники в правительстве.
"В субботу Эммануэль Макрон говорил с папой Франциском не только о проблемах миграции, но и о конце жизни, представив ему "график" и "методологию" законопроекта, который ожидается по этой второй теме "в ближайшие недели"", - сказано в тексте.
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Как отметили в окружении президента, несмотря на то, что понтифик осудил европейских политиков за "безразличие" к проблемам мигрантов, по этому вопросу "Франции нечего краснеть, это страна гостеприимства и интеграции". Что касается законопроекта об эвтаназии, Макрон "не стал вдаваться в подробности его содержания" в ходе беседы.
"Святой Отец очень чувствителен к тому, что может сделать Франция", - приводятся слова из окружения главы государства.
Отмечается, что в основном встреча, которая длилась около получаса, была посвящена международной ситуации, в частности Украине
, Африке
, Нагорному Карабаху
и вопросам экологии.
Ранее в ходе заключительной сессии встречи средиземноморских эпископов в субботу понтифик осудил безразличие европейских политиков к проблемам мигрантов и предостерег людей от "ложно-достойной перспективы спокойной смерти, которая в действительности соленее морских вод".
В пятницу начался двухдневный визит папы Римского Франциска в Марселе, в ходе которого он принял участие в католической инициативе "Средиземноморские встречи" и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В субботу понтифик проведет мессу на стадионе "Оранж Велодром", на которой ожидается от 60 до 70 тысяч человек.
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