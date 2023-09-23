https://ria.ru/20230923/frantsiya-1898228218.html

Папа Франциск и Макрон обсудили проблемы эвтаназии

Папа Франциск и Макрон обсудили проблемы эвтаназии - РИА Новости, 23.09.2023

Папа Франциск и Макрон обсудили проблемы эвтаназии

Президент Франции Эммануэль Макрон и Папа Римский Франциск обсудили за закрытыми дверьми миграционный кризис и вопросы ассистированного ухода из жизни, передает РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T18:08

2023-09-23T18:08

2023-09-23T18:51

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франциск (хорхе марио бергольо)

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 23 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Папа Римский Франциск обсудили за закрытыми дверьми миграционный кризис и вопросы ассистированного ухода из жизни, передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве. "В субботу Эммануэль Макрон говорил с папой Франциском не только о проблемах миграции, но и о конце жизни, представив ему "график" и "методологию" законопроекта, который ожидается по этой второй теме "в ближайшие недели"", - сказано в тексте. Как отметили в окружении президента, несмотря на то, что понтифик осудил европейских политиков за "безразличие" к проблемам мигрантов, по этому вопросу "Франции нечего краснеть, это страна гостеприимства и интеграции". Что касается законопроекта об эвтаназии, Макрон "не стал вдаваться в подробности его содержания" в ходе беседы. "Святой Отец очень чувствителен к тому, что может сделать Франция", - приводятся слова из окружения главы государства. Отмечается, что в основном встреча, которая длилась около получаса, была посвящена международной ситуации, в частности Украине, Африке, Нагорному Карабаху и вопросам экологии. Ранее в ходе заключительной сессии встречи средиземноморских эпископов в субботу понтифик осудил безразличие европейских политиков к проблемам мигрантов и предостерег людей от "ложно-достойной перспективы спокойной смерти, которая в действительности соленее морских вод". В пятницу начался двухдневный визит папы Римского Франциска в Марселе, в ходе которого он принял участие в католической инициативе "Средиземноморские встречи" и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В субботу понтифик проведет мессу на стадионе "Оранж Велодром", на которой ожидается от 60 до 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20230923/makron-1898192327.html

https://ria.ru/20230921/papa-1897819061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, украина, африка, франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон