https://ria.ru/20230923/forum-1898201680.html
СМИ: Россия предложила Бразилии возобновить двусторонний форум
СМИ: Россия предложила Бразилии возобновить двусторонний форум - РИА Новости, 23.09.2023
СМИ: Россия предложила Бразилии возобновить двусторонний форум
Россия обратилась к Бразилии с предложением возобновить двусторонний форум впервые с 2015 года, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:21
2023-09-23T14:21
2023-09-23T14:21
бразилия
россия
москва
сергей лавров
мауру виейра
владимир зеленский
оон
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Россия обратилась к Бразилии с предложением возобновить двусторонний форум впервые с 2015 года, сообщает агентство Bloomberg."Лавров попросил возобновить работу российско-бразильской комиссии высокого уровня, форума, созданного двумя странами в 1997 году для обсуждения торговли, инвестиций, технологий, обороны и других вопросов" – говорится в материале со ссылкой на официальные лица.По словам чиновников, Бразилия также заинтересована в возрождении форума. Даты встречи будут обсуждаться между двумя странами.По данным издания, предложение поступило от главы МИД Сергея Лаврова к бразильскому коллеге Мауро Виейре после встречи бразильского президента Лулы да Силвы с Владимиром Зеленским в ООН.Российско-бразильская комиссия высокого уровня была образована в 1997 году. Ее возглавляют председатель правительства России и вице-президент Бразилии. Седьмое и последнее заседание комиссии состоялось в сентябре 2015 года в Москве.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898027835.html
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бразилия, россия, москва, сергей лавров, мауру виейра, владимир зеленский, оон
Бразилия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Мауру Виейра, Владимир Зеленский, ООН
СМИ: Россия предложила Бразилии возобновить двусторонний форум
Bloomberg: Россия предложила Бразилии вернуться к двустороннему форуму