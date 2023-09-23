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Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС - РИА Новости, 23.09.2023
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18:58 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/evrosoyuz-1898234722.html
Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС
Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС - РИА Новости, 23.09.2023
Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:58
2023-09-23T18:58
в мире
польша
германия
нюрнберг
олаф шольц
евросоюз
еврокомиссия
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. "Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища", - заявил Шольц на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге, которое транслировалось на сайте баварского подразделения партии. По словам канцлера, количество прибывающих мигрантов сильно возросло, и "если кто из Польши прибывает, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище", а не покупает себе визу. В текущей ситуации Шольц не исключил того, что, "возможно, придется принять дополнительные меры на границах" и, в частности, на польской. "Германия привержена праву на убежище", - отметил он и подчеркнул, что с Польшей, возможно, следовало бы "поговорить" на данную тему, чтобы Варшава не "усугубляла" миграционный кризис. В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Польше с требованием разъяснений в связи с утверждениями о том, что польские власти долгое время выдавали визы за взятки. Ранее в Польше было возбуждено уголовное расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении несколько сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.
https://ria.ru/20230919/es-1897246224.html
https://ria.ru/20230829/migranty-1892889303.html
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в мире, польша, германия, нюрнберг, олаф шольц, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Германия, Нюрнберг, Олаф Шольц, Евросоюз, Еврокомиссия
Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС

Шольц в связи с визовым скандалом в Польше выступил за контроль на границах ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше.
"Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища", - заявил Шольц на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге, которое транслировалось на сайте баварского подразделения партии.
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По словам канцлера, количество прибывающих мигрантов сильно возросло, и "если кто из Польши прибывает, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище", а не покупает себе визу.
В текущей ситуации Шольц не исключил того, что, "возможно, придется принять дополнительные меры на границах" и, в частности, на польской. "Германия привержена праву на убежище", - отметил он и подчеркнул, что с Польшей, возможно, следовало бы "поговорить" на данную тему, чтобы Варшава не "усугубляла" миграционный кризис.
В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Польше с требованием разъяснений в связи с утверждениями о том, что польские власти долгое время выдавали визы за взятки.
Ранее в Польше было возбуждено уголовное расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении несколько сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.
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