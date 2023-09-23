https://ria.ru/20230923/evrosoyuz-1898234722.html

Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС

Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС - РИА Новости, 23.09.2023

Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T18:58

2023-09-23T18:58

2023-09-23T18:58

в мире

польша

германия

нюрнберг

олаф шольц

евросоюз

еврокомиссия

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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. "Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища", - заявил Шольц на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге, которое транслировалось на сайте баварского подразделения партии. По словам канцлера, количество прибывающих мигрантов сильно возросло, и "если кто из Польши прибывает, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище", а не покупает себе визу. В текущей ситуации Шольц не исключил того, что, "возможно, придется принять дополнительные меры на границах" и, в частности, на польской. "Германия привержена праву на убежище", - отметил он и подчеркнул, что с Польшей, возможно, следовало бы "поговорить" на данную тему, чтобы Варшава не "усугубляла" миграционный кризис. В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Польше с требованием разъяснений в связи с утверждениями о том, что польские власти долгое время выдавали визы за взятки. Ранее в Польше было возбуждено уголовное расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении несколько сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.

https://ria.ru/20230919/es-1897246224.html

https://ria.ru/20230829/migranty-1892889303.html

польша

германия

нюрнберг

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, германия, нюрнберг, олаф шольц, евросоюз, еврокомиссия