Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС
Шольц в связи с визовым скандалом в Польше выступил за контроль на границах ЕС
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше.
"Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища", - заявил Шольц на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге, которое транслировалось на сайте баварского подразделения партии.
По словам канцлера, количество прибывающих мигрантов сильно возросло, и "если кто из Польши прибывает, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище", а не покупает себе визу.
В текущей ситуации Шольц не исключил того, что, "возможно, придется принять дополнительные меры на границах" и, в частности, на польской. "Германия привержена праву на убежище", - отметил он и подчеркнул, что с Польшей, возможно, следовало бы "поговорить" на данную тему, чтобы Варшава не "усугубляла" миграционный кризис.
В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Польше с требованием разъяснений в связи с утверждениями о том, что польские власти долгое время выдавали визы за взятки.
Ранее в Польше было возбуждено уголовное расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении несколько сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.