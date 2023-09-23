https://ria.ru/20230923/evropa-1898148071.html
Россия одним маневром нанесла удар по Европе
Россия одним маневром нанесла удар по Европе - РИА Новости, 23.09.2023
Россия одним маневром нанесла удар по Европе
Решение России временно запретить экспорт моторного топлива спровоцировало рост цен на дизель в Европе, пишет Guardian. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T01:16
2023-09-23T01:16
2023-09-23T03:28
в мире
россия
европа
евразийский экономический союз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Решение России временно запретить экспорт моторного топлива спровоцировало рост цен на дизель в Европе, пишет Guardian.Как отмечает издание, решение Москвы призвано стабилизировать внутренний рынок, при этом запрет не распространяется на страны ЕАЭС."В ответ цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% до более чем 1000 долларов за тонну", - говорится в статье.Правительство в четверг ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго России отмечало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок, и ожидает, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.Как ранее предположили опрошенные РИА Новости эксперты, из-за запрета в мире вырастут цены на дизельное топливо.
https://ria.ru/20230921/neft-1897633942.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Россия, Европа, Евразийский экономический союз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия одним маневром нанесла удар по Европе
Guardian: в Европе дизель подорожал на 5% после запрета Россией экспорта топлива