https://ria.ru/20230923/evropa-1898148071.html

Россия одним маневром нанесла удар по Европе

Россия одним маневром нанесла удар по Европе - РИА Новости, 23.09.2023

Россия одним маневром нанесла удар по Европе

Решение России временно запретить экспорт моторного топлива спровоцировало рост цен на дизель в Европе, пишет Guardian. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T01:16

2023-09-23T01:16

2023-09-23T03:28

в мире

россия

европа

евразийский экономический союз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Решение России временно запретить экспорт моторного топлива спровоцировало рост цен на дизель в Европе, пишет Guardian.Как отмечает издание, решение Москвы призвано стабилизировать внутренний рынок, при этом запрет не распространяется на страны ЕАЭС."В ответ цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% до более чем 1000 долларов за тонну", - говорится в статье.Правительство в четверг ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго России отмечало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок, и ожидает, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.Как ранее предположили опрошенные РИА Новости эксперты, из-за запрета в мире вырастут цены на дизельное топливо.

https://ria.ru/20230921/neft-1897633942.html

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в мире, россия, европа, евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)