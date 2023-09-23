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Россия одним маневром нанесла удар по Европе - РИА Новости, 23.09.2023
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01:16 23.09.2023 (обновлено: 03:28 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/evropa-1898148071.html
Россия одним маневром нанесла удар по Европе
Россия одним маневром нанесла удар по Европе - РИА Новости, 23.09.2023
Россия одним маневром нанесла удар по Европе
Решение России временно запретить экспорт моторного топлива спровоцировало рост цен на дизель в Европе, пишет Guardian. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T01:16
2023-09-23T03:28
в мире
россия
европа
евразийский экономический союз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Решение России временно запретить экспорт моторного топлива спровоцировало рост цен на дизель в Европе, пишет Guardian.Как отмечает издание, решение Москвы призвано стабилизировать внутренний рынок, при этом запрет не распространяется на страны ЕАЭС."В ответ цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% до более чем 1000 долларов за тонну", - говорится в статье.Правительство в четверг ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго России отмечало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок, и ожидает, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.Как ранее предположили опрошенные РИА Новости эксперты, из-за запрета в мире вырастут цены на дизельное топливо.
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в мире, россия, европа, евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Россия, Европа, Евразийский экономический союз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия одним маневром нанесла удар по Европе

Guardian: в Европе дизель подорожал на 5% после запрета Россией экспорта топлива

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Решение России временно запретить экспорт моторного топлива спровоцировало рост цен на дизель в Европе, пишет Guardian.
Как отмечает издание, решение Москвы призвано стабилизировать внутренний рынок, при этом запрет не распространяется на страны ЕАЭС.
"В ответ цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% до более чем 1000 долларов за тонну", - говорится в статье.
Правительство в четверг ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго России отмечало, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок, и ожидает, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.
Как ранее предположили опрошенные РИА Новости эксперты, из-за запрета в мире вырастут цены на дизельное топливо.
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