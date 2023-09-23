В Ереване мужчина попытался поставить палаточный лагерь
В Ереване во время протестов задержали мужчину за установку палаточного лагеря
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Около пяти мужчин задержаны в центре Еревана в сквере имени Мисака Манушяна за попытку разбить палаточный лагерь, передает корреспондент РИА Новости.
Небольшое количество противников действующих властей Армении поставили палатку в сквере в районе 8 часов вечера по Еревану. В районе 8:30 вечера к месту установки палатки прибыли бойцы спецназа - так называемые "красные береты". Протестующие по их прибытии выстроились в живую цепь, окружив палатку своими телами. Это не помогло уберечь палатку от демонтажа, всех окруживших ее мужчин бойцы спецназа растащили, часть из них были задержаны. Палатка также попала в машину полиции.
Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.