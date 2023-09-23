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В Ереване мужчина попытался поставить палаточный лагерь - РИА Новости, 23.09.2023
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19:53 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/erevan-1898244185.html
В Ереване мужчина попытался поставить палаточный лагерь
В Ереване мужчина попытался поставить палаточный лагерь - РИА Новости, 23.09.2023
В Ереване мужчина попытался поставить палаточный лагерь
Около пяти мужчин задержаны в центре Еревана в сквере имени Мисака Манушяна за попытку разбить палаточный лагерь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:53
2023-09-23T19:53
в мире
ереван
армения
азербайджан
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Около пяти мужчин задержаны в центре Еревана в сквере имени Мисака Манушяна за попытку разбить палаточный лагерь, передает корреспондент РИА Новости. Небольшое количество противников действующих властей Армении поставили палатку в сквере в районе 8 часов вечера по Еревану. В районе 8:30 вечера к месту установки палатки прибыли бойцы спецназа - так называемые "красные береты". Протестующие по их прибытии выстроились в живую цепь, окружив палатку своими телами. Это не помогло уберечь палатку от демонтажа, всех окруживших ее мужчин бойцы спецназа растащили, часть из них были задержаны. Палатка также попала в машину полиции. Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
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в мире, ереван, армения, азербайджан, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Ереване мужчина попытался поставить палаточный лагерь

В Ереване во время протестов задержали мужчину за установку палаточного лагеря

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Около пяти мужчин задержаны в центре Еревана в сквере имени Мисака Манушяна за попытку разбить палаточный лагерь, передает корреспондент РИА Новости.
Небольшое количество противников действующих властей Армении поставили палатку в сквере в районе 8 часов вечера по Еревану. В районе 8:30 вечера к месту установки палатки прибыли бойцы спецназа - так называемые "красные береты". Протестующие по их прибытии выстроились в живую цепь, окружив палатку своими телами. Это не помогло уберечь палатку от демонтажа, всех окруживших ее мужчин бойцы спецназа растащили, часть из них были задержаны. Палатка также попала в машину полиции.
Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В центре Еревана остались маленькие группы протестующих
Вчера, 17:53
 
В миреЕреванАрменияАзербайджанНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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