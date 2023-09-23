https://ria.ru/20230923/erevan-1898244185.html

В Ереване мужчина попытался поставить палаточный лагерь

В Ереване мужчина попытался поставить палаточный лагерь - РИА Новости, 23.09.2023

В Ереване мужчина попытался поставить палаточный лагерь

Около пяти мужчин задержаны в центре Еревана в сквере имени Мисака Манушяна за попытку разбить палаточный лагерь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:53

2023-09-23T19:53

2023-09-23T19:53

в мире

ереван

армения

азербайджан

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Около пяти мужчин задержаны в центре Еревана в сквере имени Мисака Манушяна за попытку разбить палаточный лагерь, передает корреспондент РИА Новости. Небольшое количество противников действующих властей Армении поставили палатку в сквере в районе 8 часов вечера по Еревану. В районе 8:30 вечера к месту установки палатки прибыли бойцы спецназа - так называемые "красные береты". Протестующие по их прибытии выстроились в живую цепь, окружив палатку своими телами. Это не помогло уберечь палатку от демонтажа, всех окруживших ее мужчин бойцы спецназа растащили, часть из них были задержаны. Палатка также попала в машину полиции. Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230923/erevan-1898226350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, армения, азербайджан, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе