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Заявлений об аннулировании итогов выборов в горсовет Еревана не было - РИА Новости, 23.09.2023
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17:24 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/erevan-1898222822.html
Заявлений об аннулировании итогов выборов в горсовет Еревана не было
Заявлений об аннулировании итогов выборов в горсовет Еревана не было - РИА Новости, 23.09.2023
Заявлений об аннулировании итогов выборов в горсовет Еревана не было
Центральная избирательная комиссия Армении не получала заявлений об аннулировании результатов выборов в совет старейшин (горсовет) Еревана, прошедших 17... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:24
2023-09-23T17:24
в мире
ереван
армения
айк марутян
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении не получала заявлений об аннулировании результатов выборов в совет старейшин (горсовет) Еревана, прошедших 17 сентября, сообщили в субботу в пресс-службе ЦИК. "В ЦИК не поступало заявлений о признании недействительными результатов выборов в совет старейшин Еревана 17 сентября 2023 года. Срок подачи таких заявлений был установлен до 18.00 (17.00 мск) 22 сентября", - говорится в сообщении, которое находится в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что Центризбирком подведет окончательные итоги голосования 24 сентября. Согласно данным ЦИК Армении, за правящую партию "Гражданский договор" на прошедших в воскресенье выборах в горсовет Еревана проголосовали 32,57% избирателей при явке в 28,46%. Этих голосов недостаточно, чтобы самостоятельно, без поддержки других политических сил, избрать мэра Еревана. Даже в случае формирования коалиции с близкой "Гражданскому договору" партией "Республика" провластному кандидату на пост мэра Тиграну Авиняну потребуется как минимум еще один голос из других фракций, чтобы занять кресло градоначальника. Второе место заняла партия "Национальный прогресс" бывшего мэра Айка Марутяна, набравшая 18,89% голосов. В соответствии с результатами голосования, в горсовет пройдут также блок "Мать-Армения", возглавляемый бывшим депутатом парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраником Теваняном, антироссийская партия "Республика" и партия "Общественный голос", основанная видеоблогером Варданом Гукасяном. Эти политические силы набрали соответственно 15,43%, 11,32% и 9,68% голосов. В выборах в горсовет Еревана 17 сентября участвовали 13 партий и один альянс. В соответствии с законом о местном самоуправлении, мэра Еревана избирает совет старейшин, куда входят 65 человек. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета.
https://ria.ru/20230918/vybory-1896893188.html
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в мире, ереван, армения, айк марутян
В мире, Ереван, Армения, Айк Марутян
Заявлений об аннулировании итогов выборов в горсовет Еревана не было

ЦИК Армении не получал заявлений об аннулировании выборов в горсовет Еревана

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПротесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении не получала заявлений об аннулировании результатов выборов в совет старейшин (горсовет) Еревана, прошедших 17 сентября, сообщили в субботу в пресс-службе ЦИК.
"В ЦИК не поступало заявлений о признании недействительными результатов выборов в совет старейшин Еревана 17 сентября 2023 года. Срок подачи таких заявлений был установлен до 18.00 (17.00 мск) 22 сентября", - говорится в сообщении, которое находится в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что Центризбирком подведет окончательные итоги голосования 24 сентября.
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Согласно данным ЦИК Армении, за правящую партию "Гражданский договор" на прошедших в воскресенье выборах в горсовет Еревана проголосовали 32,57% избирателей при явке в 28,46%. Этих голосов недостаточно, чтобы самостоятельно, без поддержки других политических сил, избрать мэра Еревана. Даже в случае формирования коалиции с близкой "Гражданскому договору" партией "Республика" провластному кандидату на пост мэра Тиграну Авиняну потребуется как минимум еще один голос из других фракций, чтобы занять кресло градоначальника. Второе место заняла партия "Национальный прогресс" бывшего мэра Айка Марутяна, набравшая 18,89% голосов.
В соответствии с результатами голосования, в горсовет пройдут также блок "Мать-Армения", возглавляемый бывшим депутатом парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраником Теваняном, антироссийская партия "Республика" и партия "Общественный голос", основанная видеоблогером Варданом Гукасяном. Эти политические силы набрали соответственно 15,43%, 11,32% и 9,68% голосов.
В выборах в горсовет Еревана 17 сентября участвовали 13 партий и один альянс. В соответствии с законом о местном самоуправлении, мэра Еревана избирает совет старейшин, куда входят 65 человек. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета.
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