https://ria.ru/20230923/erevan-1898222822.html

Заявлений об аннулировании итогов выборов в горсовет Еревана не было

Заявлений об аннулировании итогов выборов в горсовет Еревана не было - РИА Новости, 23.09.2023

Заявлений об аннулировании итогов выборов в горсовет Еревана не было

Центральная избирательная комиссия Армении не получала заявлений об аннулировании результатов выборов в совет старейшин (горсовет) Еревана, прошедших 17... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T17:24

2023-09-23T17:24

2023-09-23T17:24

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ереван

армения

айк марутян

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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении не получала заявлений об аннулировании результатов выборов в совет старейшин (горсовет) Еревана, прошедших 17 сентября, сообщили в субботу в пресс-службе ЦИК. "В ЦИК не поступало заявлений о признании недействительными результатов выборов в совет старейшин Еревана 17 сентября 2023 года. Срок подачи таких заявлений был установлен до 18.00 (17.00 мск) 22 сентября", - говорится в сообщении, которое находится в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что Центризбирком подведет окончательные итоги голосования 24 сентября. Согласно данным ЦИК Армении, за правящую партию "Гражданский договор" на прошедших в воскресенье выборах в горсовет Еревана проголосовали 32,57% избирателей при явке в 28,46%. Этих голосов недостаточно, чтобы самостоятельно, без поддержки других политических сил, избрать мэра Еревана. Даже в случае формирования коалиции с близкой "Гражданскому договору" партией "Республика" провластному кандидату на пост мэра Тиграну Авиняну потребуется как минимум еще один голос из других фракций, чтобы занять кресло градоначальника. Второе место заняла партия "Национальный прогресс" бывшего мэра Айка Марутяна, набравшая 18,89% голосов. В соответствии с результатами голосования, в горсовет пройдут также блок "Мать-Армения", возглавляемый бывшим депутатом парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраником Теваняном, антироссийская партия "Республика" и партия "Общественный голос", основанная видеоблогером Варданом Гукасяном. Эти политические силы набрали соответственно 15,43%, 11,32% и 9,68% голосов. В выборах в горсовет Еревана 17 сентября участвовали 13 партий и один альянс. В соответствии с законом о местном самоуправлении, мэра Еревана избирает совет старейшин, куда входят 65 человек. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета.

https://ria.ru/20230918/vybory-1896893188.html

https://ria.ru/20230918/armeniya-1897007237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, армения, айк марутян